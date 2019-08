Una avería impide abrir este mes la piscina grande municipal de Lugones M. RIVERO LUGONES. Sábado, 10 agosto 2019, 01:21

Las piscinas municipales de Lugones afrontan el cierre temporal de uno de sus vasos más grandes debido a una avería. Según indicaron los técnicos municipales, se trata de un problema en las baldosas, no estructural, que intuyen se produjo al llenar el vaso tras un mes de parada por cuestiones de mantenimiento. Paradas que se hacen con carácter a anual durante el verano. El concejal de Deportes, Jesús Abad, indicó de que todavía no se conoce el plazo de reparación, por lo que no se puede fecha su reapertura.