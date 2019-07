El Ayuntamiento revisará el parque de La Cebera tras la caída de una joven La barandilla rota que causó el accidente en La Cebera, situada en el mirador de la cascada. / E. C. La víctima, de 19 años, se precipitó varios metros al ceder la barandilla del mirador de la cascada, en Lugones, mientras se hacía una foto MÓNICA RIVERO LUGONES. Viernes, 5 julio 2019, 03:33

El Ayuntamiento de Siero y la Policía Local realizarán una valoración del estado del parque de La Cebera de Lugones después de que una joven se precipitara ayer unos dos metros al romperse una de las vallas del mirador de la cascada, en el que se encontraba apoyada.

El accidente tuvo lugar ayer antes de las tres de la tarde. L.D.S., de 19 año, estaba sacándose una foto con un grupo de menores con el que realizaba una labor de voluntariado. Según un testigo, la estructura cedió al apoyarse pero, especificó, «no por el peso, sino por la falta de mantenimiento». La víctima cayó «ocho metros», según los cálculos de este testigo. La víctima sufrió politraumatismos.

Una ambulancia la trasladó al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y de allí fue derivada a Cabueñes. La madre de L. D. S. explicó a este periódico que la joven tiene un tobillo roto, la pelvis fisurada y daños en la clavícula, y ayer estaba pendiente de una posible operación. Afortunadamente, ninguno de sus acompañantes precisó de atención médica.

La Policía acudió al lugar de los hechos ayer, para comprobar el estado de la zona afectada, mientras que fuentes municipales han trasladado que revisará el lugar: habrá un informe técnico al respecto. De momento el área se encuentra precintada por motivos de seguridad.

No es la primera vez que las barandillas de La Cebera presentan un mal estado debido, entre otras cosas, a los reiterados actos vandálicos que obligan a cambiarlas cada cierto tiempo. Especialmente aquellas situadas en el perimetraje del lago y sus cercanías, desde donde no es la primera vez que se arroja el mobiliario urbano al agua y deben reponerse sus lindes. Sin embargo no ha sido así con la zona de la cascada, donde se precipitó la joven.

Tárik Vázquez, presidente de la asociación ecologista Biodevas y tercer edil de Izquierda Unida en Siero, aseguró que la barandilla «lleva tiempo en un estado deplorable, no está sujeta, tan solo apoyada», por lo que no es la primera vez que se reclama un arreglo. «Yo la tumbo cada vez que voy para que se sepa que está suelta, pero alguien la devuelve a su sitio y la gente no presenta quejas formales al Ayuntamiento como debería», lamentó el concejal, que indicó que esta situación podría venir de un año atrás y sin embargo «públicamente no se ha denunciado».

Precisamente, Izquierda Unida presentó en las pasadas elecciones de una propuesta de Plan Integral para la recuperación y conservación de la finca de La Cebera.

Más accidentes

Tampoco es el primer accidente de estas características en Asturias. Hace poco más de un mes, un senderista holandés de 45 años resultó herido en la Senda del Oso al sufrir una caída de tres metros de altura tras apoyarse en una valla que limitaba el camino. También en el mismo recorrido diez días antes de este desafortunado incidente un ciclista de 60 años falleció al precipitarse desde la senda a una carretera, desde una altura de unos ocho metros.