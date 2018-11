«El Ayuntamiento de Siero sería un caos presupuestario sin la labor de Foro» Eduardo Martínez Llosa, portavoz de Foro Siero y exalcalde del municipio. / PABLO NOSTI «El diálogo con el PSOE ha dado la posibilidad de que, durante esta legislatura, en Siero se invirtieran más de 40 millones de euros»Eduardo Martínez Llosa Portavoz de Foro MARCOS GUTIÉRREZ LA POLA. Domingo, 25 noviembre 2018, 01:59

El apoyo de Foro ha resultado fundamental para sacar adelante los presupuestos municipales de Siero. Su portavoz y exalcalde del municipio, Eduardo Martínez Llosa, considera que el Ayuntamiento de Siero sufriría una grave parálisis si la actuación de la formación fuera diferente, pese a que muchos, desde fuera, consideran la sintonía con el PSOE un escenario contra natura.

-¿Cómo valora la presente legislatura?

-Nosotros veníamos de gestionar el Ayuntamiento en la anterior legislatura y se daba una situación muy plural, ya que había representación de ocho grupos políticos. Ante esto nos mantuvimos expectantes, viendo los pasos que se podían tomar por el equipo de gobierno. Nosotros hicimos una reflexión responsable. Entendimos que habíamos tenido una responsabilidad de gobierno y que contábamos con un programa electoral que nos llevaba a seguir trabajando por los vecinos de Siero.

-¿Es su sintonía con el PSOE una postura política contra natura?

-Es una actitud ejemplar en el panorama político, no solo regional sino nacional. En este sentido hemos sido pioneros, dos grupos políticos de diferentes ideologías que decidimos dejar eso aparte para poner por delante a los ciudadanos de Siero, nuestro municipio y el programa electoral. El consenso y el diálogo nunca se perdió en esta legislatura. Estamos abiertos para llegar a acuerdos con cualquier grupo político. Lo que está claro es que el Ayuntamiento de Siero no puede estar a la deriva. Eso dio la posibilidad de que, durante esta legislatura, en Siero se invirtieran más de cuarenta millones de euros.

-¿Cómo valora esos acuerdos?

-Una cosa muy importante era extender y continuar el trabajo que nosotros habíamos desarrollado en la anterior legislatura. Por ejemplo, se había desarrollado la obra del polideportivo de Pola de Siero, pero nosotros teníamos el compromiso del centro polivalente de Lugones. No es nuestro proyecto, nosotros teníamos otro, pero llegamos a acuerdos y el espacio es prácticamente una realidad hoy en día. También es muy importante el instituto de La Fresneda. En la anterior legislatura ya lo metimos en un presupuesto que, por cierto, no apoyaron ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. Accedió al gobierno Ana González, quien dijo que no era prioritario este centro. Esperamos que, por el bien de los gijoneses, tenga claras las prioridades para la ciudad, porque está claro que aquí no acertó.

-¿Está abandonada la zona rural de Siero?

-La zona rural es una cuestión que está en el candelero. La mejor manera de mejorarla es con hechos. Desde la anterior legislatura apostamos por la zona rural en materias como saneamiento, caminos o iluminación. La cuestión del saneamiento, por ejemplo, que no es visible lleva mucho dinero y es fundamental. Ahora se ha puesto de manifiesto la problemática en torno a la falta de atención en cuestiones de poda y cuidado de los caminos. La primera prioridad que pusimos sobre la mesa con este gobierno para los presupuestos es que se incluyera una partida para ese tipo de actuaciones. Fue aceptada y, a partir de ahí, fuimos hablando.

-¿Fue complejo llegar a acuerdos para pactar el presupuesto?

-Si se analiza el pasado en Siero se puede ver que aquí nunca se daba esa situación. Siempre se miraba qué partido gobierna y los demás únicamente ponían la zancadilla. En la anterior legislatura tuvimos cuatro presupuestos y aprobamos tres, así como todas las modificaciones de crédito, salvo las últimas cuando el periodo electoral estaba encima. Nuestra manera de actuar no es novedosa.

-¿Cómo afrontan las próximas elecciones municipales?

-Nosotros nos presentamos con toda la ilusión del mundo y la expectativa de sacar el máximo número posible de votos. Nuestra tarjeta de presentación es que estuvimos gobernando, prolongamos esas actuaciones en un programa electoral y llegamos a acuerdos con el equipo de gobierno basándonos en ese programa. Lo que tenemos claro es que sin nuestro posicionamiento político el Ayuntamiento de Siero sería un caos y un desorden desde el punto de vista administrativo y presupuestario.

-En mayo, la directiva de Foro Siero lanzó la candidatura de Carmen Moriyón al Principado

-Apostamos por dar un paso al frente y sugerimos que la actual alcaldesa de Gijón se presentara a un congreso regional para ser presidenta del partido y cabeza de lista. Ella atendió esa sugerencia, nuestra y de mucha otra gente dentro de foro. El ejemplo de Carmen Moriyón es muy claro y coincide con lo que estamos haciendo nosotros en Siero. Llegó a acuerdos políticos con diferentes fuerzas. Hoy en día no hay otra salida.

-¿Qué retos afronta Siero para la próxima legislatura?

-Aquí se está trabajando en un Plan General de Ordenación, que es importante para ordenar el urbanismo en el concejo. También es esencial el tema de los polígonos industriales. Generan mucho trabajo y actividad. En los núcleos urbanos hay que apostar por el pequeño comercio.