El Berrón se rinde ante sus mayores Los socios del Hogar del Pensionista de San Martín de la Carrera en La Torre de Pruvia. / IMANOL RIMADA El Hogar del Pensionista homenajea a sus socios veteranos en el día del socioMás de medio millar de personas asisten a la comida organizada en Pruvia, «un éxito» para la junta directiva MÓNICA RIVERO PRUVIA. Jueves, 2 mayo 2019, 00:14

El Hogar del Pensionista San Martín de La Carrera de El Berrón homenajeó ayer a algunos de sus socios más veteranos durante su tradicional comida anual, que este año organizó en Pruvia, con motivo del Día del Socio.

Más de medio millar de personas arroparon a los diez homenajeados, todos mayores de 87 años. El honor recayó sobre Amable Fernández; Argentino Hortal; María Aurora Fernández, más conocida como Lola 'del Tuto'; Eduardo Méndez, que con sus 93 años fue el mayor de los galardonados y hasta cumplir los 90 anduvo a caballo cuidando de sus animales; Esther Díaz, Fermín 'Minín' Quirós; Josefina Fanjul, María Oliva Rodríguez; la más joven; Faustino Ordiales, cuyos hijos asistieron en su nombre debido a un problema de salud; y Luis Valdés, antiguo párroco de La Carrera. Todos ellos recibieron una condecoración y varios obsequios por su participación en la asociación.

Lola 'del Tuto', apodada así por su padre Restituto, al que llamaban Tuto, se mostró muy agradecida: «Estoy muy nerviosa, pero sobre todo muy agradecida a todos los pensionistas», alcanzó a decir «muy emocionada». «Tengo un montón de bolsas con regalos que ni siquiera he podio mirar, y un ramo de flores preciosas, que a esta edad que te regalen flores hace mucha ilusión», destacó. Aunque bailó y mucho durante su juventud, ayer no se animó, lo que no le restó diversión.

La celebración comenzó a mediodía con una misa en la iglesia de La Carrera, en recuerdo de los socios y compañeros fallecidos. El coro del centro cantó la eucaristía, desatando la emoción en algunos de los invitados.

Tras la homilía, los asistentes se desplazaron al restaurante La Torre de Pruvia, donde disfrutaron de una comida en la que se juntaron hasta 563 comensales, contabilizó José Díaz García, miembro de la junta directiva: «Ha sido todo un éxito».

La concejala de Bienestar Social, Igualdad, Consumo y Salud, Natividad Álvarez acudió a la cita con los pensionistas; sin embargo, el alcalde, Ángel García, se vio obligado a excusarse debido a problema de salud.