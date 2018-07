Bimenes suprime la tasa para obras en edificios en ruina para facilitar las rehabilitaciones

El Ayuntamiento de Bimenes acordó en su última sesión plenaria eliminar la tasa por obras de consolidación de estructuras en edificaciones que amenacen ruina, que afectaría básicamente a muros y tejados.

El alcalde yerbato, Aitor García, explicó que, si bien el consistorio podría por ley obligar a los propietarios a acometer esas reformas, «ha preferido tomar esta medida en un intento de concienciar, además de facilitarles la solución al problema». No obstante, advirtió de que «tarde o temprano, se ha de cumplir con la normativa y todo el mundo deberá asumir responsabilidades para con sus propiedades».

El regidor comentó que el estado de abandono de fincas e inmuebles -que, en numerosas ocasiones ponen en riesgo la seguridad de los vecinos, además de producir un impacto visual- «es un problema común a todos los concejos rurales». Pero resulta que muchos propietarios no pueden asumir la rehabilitación de esos inmuebles y se despreocupan de su conservación, hasta que la situación se vuelve «irreversible».

«Un problema cultural»

Además de la mencionada cuestión de la seguridad y la estética, al alcalde le preocupa también el tema cultural. «Estamos ante la desaparición de los elementos arquitectónicos tradicionales de Asturies», dijo.

Sobre los ayuntamientos recae la ejecución subsidiaria de las reformas de las edificaciones, en aquellos casos en que los propietarios no cumplan con su obligación legal. García añade que otro caso muy frecuente es el de propiedades no matriculadas, «donde no existe un responsable físico, por lo que el Ayuntamiento es el que se ha de hacer cargo del derribo y asumir todos los gastos».

Y apuntó que los expedientes y los procesos administrativos que conllevan estos casos «son siempre largos, complicados y costosos, donde en muchos casos entran en juego diferentes agentes y administraciones.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Bimenes está gestionando casi una decena de expedientes de este tipo «y en dos de ellos, al no aparecer titular de la edificación, tiene que hacerse cargo de todos los gastos el Consistorio», lamentó el alcalde, quien considera que «existen muchas necesidades en el municipio como para tener que gastar el dinero en esto».

Y como el problema se está acentuando con el paso del tiempo, han decidido suprimir esa tasa municipal.