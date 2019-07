Mil bollos para El Cruce de Posada Rocío Vázquez (izquierda) coordina el embolsado y reparto de bollos y vino en la carpa de la fiesta. / FOTOS: E. C. Los juegos tradicionales 'atrapan' a los asistentes en el broche de oro de las fiestas de Llanera MÓNICA RIVERO POSADA DE LLANERA. Martes, 23 julio 2019, 01:22

Las Fiestas del Cruce demostraron en su última jornada que el bollo de chorizo y los juegos tradicionales no pasan nunca de moda. Antes de las seis de la tarde, la Asociación Cultural y de Festejos Amigos de Posada comenzó a repartir las primeras bolsas de merienda a sus socios y colaboradores. «Como está nublado la gente va pasándose, cuando hace bueno suelen venir a última hora», comentó Rocío Vázquez, miembro de la asociación. «En total repartirmos unos mil bollos», contabilizó entre bolsa y bolsa mientras el constante goteo de vecinos hacia la carpa comenzaba a formar cola.

También se adelantaron los más pequeños, que no pudieron esperar a las seis y media para empezar a probar los diferentes juegos tradicionales que el grupo de deporte rural 6 Conceyos trajo a la fiesta. Futbolín de madera, la rana, los skis, tiro al palo, llave, encesta la bola... y los favoritos: los zancos, la pesca de la botella y la carrera de tortugas. No faltó ninguno. «A los guajes les encanta, muchos lo encuentran extraño porque no tienen pilas», comentó divertido el presidente del grupo, José Álvarez 'Pola'.

Aunque primero se aventuran los niños también los adultos se suman a esta diversión «por nostalgia», aseguró el secretario y experimentado jugador Ricardo Fernández 'Blimea'. «Los que tienen gana de comedia se apuntan a los skis», apuntó 'Pola'. Consistente en caminar uno delante y otro detrás manteniendo la coordinación entre ambos. Y para rematar, otros dos clásicos: concurso de tortillas y verbena con música en directo para todos.