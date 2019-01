Botones en defensa del comercio local poleso Alicia Lagranda muestra uno de los botones forrados. / NOSTI Alicia Lagranda invita a comerciantes, hosteleros y vecinos a implicarse en la iniciativa, que busca dar visibilidad a los negocios LYDIA IS LA POLA SIERO. Martes, 22 enero 2019, 00:27

Consciente de la difícil situación que vive el comercio local, principalmente por el auge de las compras por internet, a Alicia Lagranda, que regenta la tienda Los Tesoros de Ali, en la Pola, se le ocurrió que tenía que idear una iniciativa para animar a la gente a acercarse a los negocios de proximidad. Y para ello echó mano de uno de los productos que utiliza a diario: los botones.

«Cuando era pequeña, me hacía mucha ilusión ir a casa de Pilarina, 'la de Amador', porque tenía una máquina de forrar botones y nos dejaba usarla y jugar con ella; casualidades de la vida, ahora me regalaron una máquina de esas y se me ocurrió que era una forma muy guapa de recuperar la tradición y, a la vez hacer algo para dar visibilidad al comercio local», explica.

Así las cosas, esta polesa lanzó hace unos días el reto a través de las redes sociales. «Invito a los comerciantes, hosteleros, personas conocidas de la Pola y a todo el que quiera participar a que venga por la tienda, que forre un botón con la tela que más les guste y deje su mensaje», señala.

A cambio, subirá a las redes sociales una fotografía o un vídeo y en el caso de que sea otro comerciante, promocionará su negocio. «Es otra forma de darse a conocer», defiende.

Por el momento, se muestra muy satisfecha con la acogida. «Está habiendo mucha respuesta y me gustaría que también sirviera para rememorar cómo eran esos años de pequeños comercios y grandes comerciantes de antes», apunta la comerciante.