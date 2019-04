CC OO califica como «un gran triunfo» el convenio propio para la Fundación Fasad El sindicato asegura que es «garantista» y que incluye mejoras salariales respecto al estatal o la reducción de la jornada en cien horas anuales J. C. D. SIERO. Martes, 16 abril 2019, 00:07

El secretario general de Enseñanza de Comisiones Obreras en Asturias, Borja Llorente, considera «un gran triunfo» conseguir un convenio propio para los trabajadores de la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades y o Dependencias (Fasad), del que dijo que es «garantista» y que recoge «mejores condiciones laborales que el estatal», entre ellas, incrementos salariales, la reducción de la jornada en cien horas anuales, el abono de los domingos trabajados y ocho días de permisos.

Llorente respondió así a las críticas de un grupo trabajadores de la fundación -que sostiene que ese convenio propio es más desfavorable que el decimoquinto estatal- y aportó una tabla comparativa de ambos convenios, que enumera hasta veinticuatro mejoras que reportará el propio que se pretende aprobar.

En cuanto a las retribuciones, el sindicato -mayoritario en el comité de empresa- afirma que, mientras el convenio estatal mantiene una congelación salarial hasta 2022, el de Fasad aplica las subidas previstas en los Presupuestos Generales del Estado, con lo que equipara la mejora salarial a la de los funcionarios. «Recordamos que en 2018, la subida fue del 1,75%, mientras que en el presente año alcanzará el 2,25% y en 2020, un 2%», apuntó.

Llorente añadió que los diplomados son el único colectivo que no sale beneficiado «inicialmente» con el nuevo convenio, «pero, tras las subidas salariales establecidas para 2019 y 2020, estará cerca de la equiparación, que se alcanzará con toda seguridad». Dijo que, entre los menos de quince trabajadores afectados, figura «la propia presidenta del comité de empresa, que antepone la mejora salarial del conjunto a su beneficio individual».

«Trampas al solitario»

A la denuncia de una pérdida de cien euros mensuales de media, respondió que era «hacer trampas al solitario, porque no cuentan los recortes que hubo en el sistema público vinculados a la ley de ajustes». Y de la subida a los directivos, Llorente aclara no es achacable al comité de empresa, «porque no forma parte de la negociación del convenio, sino que la acordó el año pasado el Patronato de la Fundación».

Respecto a la presencia de un asesor en la negociación, dijo que es el responsable de los Servicios Socioeducativos de CC OO. «No hay convenio entre patronal y sindicatos en el que no vayan asesores». En cambio, llevar un abogado externo sí requiere la autorización de la gerencia.

También negó las acusaciones de oscurantismo. «Hubo asambleas en todos los centros y ya hay 104 personas que manifestaron su apoyo al convenio», dijo. Y calificó como «rotundamente falso» que el sector crítico represente a un tercio de los 180 trabajadores. Lo redujo a «menos de veinte». Y reiteró que no se obligará a los empleados no cualificados a suministrar medicación a los usuarios, y que el convenio garantiza una comisión paritaria para resolver conflictos.