La calle Vicente Pérez Pérez tendrá dos aceras tras su reforma Noelia Macías explica la zona de actuación del proyecto. / NOSTI El Ayuntamiento de Siero invertirá 150.000 euros en la vía comercial de Lieres para solucionar los problemas de circulación y aparcamiento LYDIA IS POLA DE SIERO. Jueves, 12 julio 2018, 00:25

La concejala de Urbanismo, Empleo y Desarrollo Económico de Siero, Noelia Macías, presentó ayer el proyecto de urbanización de la calle Vicente Pérez Pérez de Lieres, una actuación incluida en los presupuestos de este año y que está valorada en 150.000 euros. «Ya está aprobado de forma definitiva y en los próximos días comenzará el proceso de contratación de las obras con la publicación de la licitación y los pliegos», explicó la edil. «Supondrá la renovación de la calle comercial de la localidad donde acuden a diario decenas de vecinos y que genera dificultades para la circulación del tráfico y el aparcamiento, era una demanda frecuente que nos hacían», añadió.

La ejecución tiene un plazo de diez semanas y permitirá solucionar los problemas que presenta la vía en la actualidad. Por un lado, se uniformará la calzada, que ahora tiene diferentes anchos y alineaciones, con sendos carriles de tres metros de ancho y por otro, se construirán dos aceras a ambos lados, lo que dotará de mayor seguridad la zona para los peatones. En total, se intervendrá sobre 183 metros lineales.

Asimismo, Macías hizo hincapié en que también se renovarán todos los servicios. «El proyecto incluye la sustitución de un tramo de coletor que está dañado, se instalarán nuevos pozos de registro y se dejará preparada la preinstalación para una futura mejora en el alumbrado público cuando haya una partida presupuestaria para ello», detalló.

«No hay ninguna dejadez»

Por otro lado, la edil de Urbanismo respondió a las críticas realizadas por el portavoz del grupo municipal Somos Siero, Javier Pintado, acerca de la actuación del equipo de gobierno en el expediente de la chimenea catalogada de El Bayu. «Es el colmo que nos acusen de dejadez cuando recientemente preguntaron en la comisión informativa y les trasladé que estamos pendientes de que tanto Adif como el Servicio de Patrimonio del Principado informen sobre el proyecto que presentó la propiedad, saben que mientras tanto no podemos dar la licencia, así que no hay ninguna dejadez, que no engañen a la ciudadanía», apuntó.

En cuanto al derribo del edificio anexo, previsto en el proyecto y que Somos exige proteger, Macías aseguró que «no está catalogado y, por tanto, la propiedad puede llevarlo a cabo si quiere».