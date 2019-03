Las cámaras de las calles peatonales registraron 78 infracciones al día La calle semipeatonal de Pelayo en su entronque con la Avenida de Gijón. / PABLO NOSTI El alcalde de Siero, Ángel García, insiste en que no hay «afán recaudatorio» y que el único objetivo es reducir el tráfico por el casco antiguo de la Pola JOSÉ CEZÓN POLA DE SIERO. Domingo, 31 marzo 2019, 01:54

La Policía Local de Siero lleva contabilizadas una media de 78 sanciones diarias por circular sin autorización por las cuatro calles polesas con el acceso restringido y provistas de un sistema de videovigilancia. Según datos municipales correspondientes al primer mes de funcionamiento, entre el 21 de febrero y el 21 de marzo, se registraron un total de 2.265 sanciones en las calles semipeatonales de San Antonio, Santa Ana, Pelayo y El Acebo.

El día con mayor número de infracciones fue el martes 5 de marzo, que se registraron 193 denuncias. Y la cifra más baja se produjo el domingo 10 de marzo, con 35 denuncias. Pero lo más llamativo es que, a pesar de la señalización a la entrada de cada calle, las reiteradas advertencias desde el Ayuntamiento o los anuncios en los medios, los datos de la última semana arrojan una media diaria de más de cincuenta infracciones.

El alcalde de Siero, Ángel García, reiteró ayer que la instalación de esas cámaras de videovigilancia no tiene «ningún afán recaudatorio», pero que el objetivo del equipo de gobierno es preservar el casco antiguo de la villa y reducir el tráfico rodado por esas calles. Y ante los reiterados incumplimientos de esa condición de vías con el acceso restringido, no les quedó más remedio que imponer sanciones, que se notificaron con la máxima celeridad para que los afectados no reiteraran las infracciones.

Según comentaron varios vecinos de esas calles, el problema no era solo que los vehículos circularan por esas calles semipeatonales sin permiso, sino que, en numerosas ocasiones, lo hacían a gran velocidad, con el consiguiente peligro de atropello de algún peatón.

En cuanto a los profesionales de servicios de reparto, el regidor se mostró abierto a estudiar la modificación de los horarios. Y el grupo de Somos Siero presentó ya una primera propuesta para implantar un doble horario matinal y vespertino, que se ajuste mejor a las necesidades reales de los distribuidores. Según datos de la Policía Local, en la actualidad, hay 423 vehículos con permiso para circular por esas cuatro calles, de los que 313 pertenecen a residentes y el resto a diferentes servicios públicos.

El contrato de las cámaras

Por otro lado, el portavoz de Somos Siero, Javier Pintado, ha amenazado con acudir a los tribunales si el equipo de gobierno no le facilita en los próximos días una información que había solicitado sobre el contrato de las mencionadas cámaras de videovigilancia. Este grupo pretende disipar sus dudas sobre la fecha en que la empresa adjudicataria debería haber tenido las cámaras operativas y que, en caso contrario, podría haber sido objeto de una sanción económica por parte del Ayuntamiento contratante. «No nos cuadran las fechas de los pliegos con los datos del expediente y lo que afirmó el alcalde, por eso solicitamos una copia de la información para cotejarlo», explicó Pintado. Cinco días después, les llegó un escrito para que concretaran más su petición, «algo que hicimos y no volvieron a decir nada; ya lo reclamanos en el Pleno y si no nos lo dan esta semana, iniciaremos los trámites para ir al juzgado, porque no entendemos a qué se debe esta oculpación».