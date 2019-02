Las cámaras del casco antiguo de la Pola registran 4.000 infracciones en un mes Dos vehículos, ayer, dentro de la zona de acceso restringido y controlada por videovigilancia de la calle San Antonio. / PABLO NOSTI El portavoz de Somos, Javier Pintado, critica la regulación del acceso a las calles con el paso restringido y exige medidas más flexibles LYDIA IS Miércoles, 20 febrero 2019, 00:30

El primer mes de funcionamiento de las cámaras de videovigilancia que regulan el acceso de vehículos a las calles del casco antiguo de la Pola ha originado la tramitación de 4.000 sanciones por parte del Ayuntamiento de Siero por el incumplimiento de la ordenanza municipal de tráfico.

La cifra la dió a conocer ayer el portavoz del grupo municipal de Somos, Javier Pintado, que preguntó en la comisión informativa por el primer balance de un sistema que genera de forma automática la infracción a los vehículos no autorizados que accedan a la zona, en la que además de viviendas se ubican varios comercios y negocios hosteleros. «Desde que se aprobó la ordenanza dijimos que estaba mal, que el desarrollo tampoco se estaba haciendo bien y avisamos de que iba a generar muchos problemas y, aun sabiéndolo, el equipo de gobierno no hizo nada para evitarlo», criticó el edil, que cifró en más de 300.000 euros el importe reclamado a los infractores. La sanción conlleva una multa económica de 80 euros, aunque en la práctica la cifra recaudada puede ser menor, toda vez que los conductores tienen la posibilidad de acogerse al pronto pago, lo que supone una reducción del 50% del importe.

Pintado también apuntó que «ahora que ha estallado el problema, el equipo de gobierno del PSOE lo arreglará haciéndonos caso y dándonos la razón en nuestras advertencias» e hizo hincapié en que «no puede ser que cuatro mil personas no entiendan las señales, si el número de multas es tan elevado es porque está mal desarrollado desde el principio y no funciona».

«La actitud del equipo de gobierno del PSOE demuestra desatención total a los vecinos»

Como ejemplo, señaló que «una vez que los conductores están dentro de la zona restringida, no tienen otra opción para salir que no sea continuar su recorrido», aseguró que señalización «es deficiente» y añadió que «ni los vecinos ni los comercios tienen información directa».

«Más zonas limitadas»

Por otro lado, el edil insistió en que «no pedimos que se quite el acceso restringido al casco antiguo, de hecho defendemos que debe haber más zonas limitadas, si no que se apliquen métodos de otros municipios donde se está haciendo bien, no somos pioneros, por lo que podemos adoptar fórmulas que ya funcionan».

En este sentido, el portavoz de Somos recordó su comparecencia a principios del mes de enero en la que había alertado de los problemas que se iban a generar para residentes y comerciantes y había propuesto la implantación de medidas más flexibles y operativas. Como ejemplo, había señalado el distrito de Madrid Central.

En el caso de los accesos a los establecimientos comerciales, la ordenanza municipal vigente contempla unos horarios de paso exclusivamente de ocho a once de la mañana, ampliable solo a los vehículos de reparto previa comunicación con la Policía Local, por lo que Somos planteaba la posibilidad de aumentarlo para que aquellos establecimientos que abran más tarde puedan tener reparto de manera normal, o aquellos que las empresas de paquetería pasan a recoger envíos por las tardes puedan hacerlo sin necesidad de hacer constantes llamadas a la Policía Local.

Y para los vehículos de particulares pedía contemplar el acceso mediante invitación formulada con una llamada telefónica o una comunicación electrónica, para recoger o dejar viajeros, o bien para cargar y descargar mercancías con un tiempo limitado.

Tras las propuestas de Pintado, el alcalde, Ángel García, se había mostrado abierto a estudiarlas, pero el servicio de cámaras de videovigilancia entró en funcionamiento sin que se hubieran abordado. «La actitud del equipo de gobierno del PSOE demuestra su forma de tratar sus obligaciones con los vecinos, con una desatención total», criticó el portavoz de Somos.

Las actuales calles de acceso restringido de la Pola son las de San Antonio, Pelayo, Santana y Peligros y las cámaras supusieron una inversión de 80.000 euros.