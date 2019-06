La Cancion Asturiana venera a Maximino García Maximino García recoge la placa y el pin en el escenario. / FOTOS: PABLO NOSTI El concurso sierense homenajea la trayectoria del gaitero durante las terceras semifinales, en las que Isaac Sierra destacó JUAN VEGA POLA DE SIERO. Lunes, 24 junio 2019, 02:38

Las terceras semifinales de la IX edición del Concursu de la Canción Asturiana estuvieron cargadas de novedades que deleitaron al público asistente que, a pesar del mal tiempo, se acercó ayer a las once y media de la mañana al auditorio de Siero.

Además de la competición, el principal atractivo del programa fue el homenaje a Maximino García Costillas, nacido en La Felguera en 1940, un gaitero que «tenía que coger la gaita de mi padre a escondidas porque no quería que siguiese en el oficio». Pero desde los doce años «ya no me separé de la gaita».

Dedicó gran parte de su vida a enseñar a los más pequeños el instrumento. Uno de sus alumnos fue Valentín Fuente, presidente de la Asociación de Folclore Amigos de la Tradición (Afatra) que organiza el concurso y que además ejerce de gaitero para acompañar a las actuaciones que lo requieran.

Para deleite de los asistentes, el langreano interpretó 'El jabón de lavar' junto a Juan Pablo Santos al tambor, una actuación que el público le devolvió con un estruendoso aplauso. Para finalizar el homenaje, el propio Valentín Fuente y la concejala de Cultura de Siero, Aurora Cienfuegos, le hicieron entrega de una placa y un pin en reconocimiento a su carrera musical.

Las actuaciones puntuables demostraron que no es fácil llegar a unas semifinales de este concurso en el que también hubo tiempo, aparte de las actuaciones individuales, para las modalidades de canción dialogada -que tuvo una representación de un padre y su hija-, la canción vaquería -única modalidad donde acompaña la percusión- y canción ayerana. Entre las quinces actuaciones destacó la del cangués Isaac Sierra, vencedor de las tres últimas ediciones del Concursu de la Canción de Siero y uno de los favoritos para repetir título. Interpretó a capela 'Tengo de subir al puertu' y 'Soi Pastor'.