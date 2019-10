El cartel del Oktoberfest divide a las concejalas de la oposición de Siero El cartel original del Obtoberfest. / REP DE I. RIMADA IU coincide con Somos en que es «sexista», la PVF ve un ánimo de «ahondar en la polémica», mientras que las dos ediles de Ciudadanos lo niegan y hablan de «exageración» JOSÉ CEZÓN POLA DE SIERO. Sábado, 5 octubre 2019, 01:25

La polémica desencadenada con el cartel del Oktoberfest de la Pola -que la Sociedad de Festejos organizará del 10 al 13 en la plaza cubierta- genera división de opiniones entre las concejalas de la oposición de Siero. El equipo de gobierno socialista ya se pronunció a través de la concejala de Festejos, Ana Rosa Nosti, quien exigió la retirada inmediata del logotipo del Ayuntamiento del cartel original por considerar la imagen «claramente sexista» y que podría «atentar contra la dignidad de las mujeres». La reacción del presidente de Festejos, Jenaro Soto, fue editar otro cartel con la misma modelo con vestido bávaro, pero tapada con un velo.

A las duras críticas de la concejala de Somos Siero Patricia Serna, se sumó ayer la edil de Izquierda Unida Lydia Is, quien recordó que su grupo ya había denunciado hace dos años ese mismo cartel original «por sexista y mantenemos la misma postura». Is entiende que «no es necesario utilizar la imagen sexualizada de la mujer -ni de un hombre, si se diera el caso- como reclamo para un evento» y aplaudió la reacción de la edil de Festejos.

La concejala opina que «este es un claro ejemplo que demuestra la necesidad de abordar todos los asuntos municipales desde una perspectiva de género» y lo vinculó con la propuesta de IU para incorporar claúsulas de género en las convocatorias y contratos municipales, «que lamentamos no fuera aceptada». También censura la respuesta del presidente de Festejos, Jenaro Soto. «Me parece una provocación tanto el utilizar una imagen que ya había sido reprobada en 2017 como bromear con un velo. Bastante serio es el problema de desigualdad y violencia que existe sobre las mujeres como para frivolizar con él», dijo.

Lydia Is Concejala de Izquierda Unida «No es necesario utilizar la imagen sexualizada de una mujer, ni de un hombre, de reclamo para un evento» Alejandra Cuadriello Portavoz de la PVF «Si en 2017 esa imagen generó polémica, volver a publicitarla dos años después no tiene sentido»Patricia Martín Portavoz de Ciudadanos «Estamos llegando a unos niveles de exageración que solo sirven para desviar la atención de los problemas»María Luisa Madrid Concejala de Ciudadanos «No considero nada sexista el cartel, es un traje regional alemán para una fiesta alemana»

Con argumentos similares se pronunció la concejala de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Alejandra Cuadriello. «Si en el 2017 habían publicitado esa imagen y había generado polémica, que vuelvan dos años después a publicitarla no tiene sentido, salvo que lo hagan con ánimo de ahondar en la polémica», dijo. Y la segunda imagen la tachó directamente de «provocadora».

Muy diferente es la opinión de las dos concejalas de Ciudadanos, quienes se expresaron a título personal y consultadas por separado. «Estamos llegando a unos niveles de exageración que lo único para lo que sirven es para desviar la atención de los problemas que realmente tiene la gente, como es el paro, la despoblación de la zona rural, el transporte o la fuga de talento», manifestó la portavoz, Patricia Martín, quien augura cuál será la 'solución': «Que, a partir de ahora, solo aparezcan figuras masculinas en medios. Así, si las mujeres desaparecemos, nadie protestará, no?».

Su compañera María Luisa Madrid fue más tajante: «Estamos llegando a unos extremos que no son normales. No considero nada sexista el cartel, es un traje regional alemán para una fiesta alemana. No podemos sacar punta a cualquier cosa». Y se preguntó si sería 'sexista o provocador' que una mujer llevara por la calle un escote pronunciado. «Creo que no», se respondió. Madrid no cree que ese cartel moleste a las mujeres. «A lo mejor, en siglos pasados y en otra época estaba prohibido, pero en 2020 no es muy coherente preocuparnos por esto», concluyó.

«Entre Manolín y Manolón»

La presidenta de la Amas de Casa de la Pola, María José Sánchez, ofreció también su opinión, pero aclarando que es a título particular: «Entre Manolín y Manolón, está Manolo, y creo que nos estamos pasando de la raya: ella está con un traje tradicional y no veo que sea para un escándalo, aunque lo del 'burka' sí que estoy en contra».