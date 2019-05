El Celestino Montoto irá a la huelga si no se arregla el cuadro eléctrico del centro Sonia Noval, Mónica Fernández, Noelia González y Esteban Cueto, representantes del AMPA durante la reunión. / IMANOL RIMADA La AMPA del colegio poleso presentará ante el Principado su reclamación y le da de plazo hasta el viernes para solventarla MÓNICA RIVERO POLA DE SIERO. Martes, 21 mayo 2019, 00:16

Los padres del colegio Celestino Montoto de Pola de Siero sacarán a sus hijos del colegio el viernes si la Consejería de Educación no da una solución a la renovación del cuadro eléctrico del centro. El mensaje de alarma de la AMPA del colegio poleso reunió ayer a decenas de padres preocupados por una situación que algunos de ellos ni siquiera conocían: el cuadro eléctrico del colegio «está obsoleto y es peligroso», según aseguró Noelia González, presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos. «Ya ha dado algún chispazo», advirtió Esteban Cueto.

La semana pasada, el grueso de padres mostró su predisposición a movilizarse en busca, ya no de una respuesta, sino de una solución. «Se ha agotado la vía del diálogo», dijo tajantemente González: «No vamos a ser muy agresivos, pero vamos a dar plazos cortos». Tras presentar un escrito ante el Principado, darán veinticuatro horas a la consejería para que les dé una solución. El miércoles a las 10 horas presentarán reclamación y de no obtener una respuesta antes del viernes se ha llegado al acuerdo de no llevar a los niños al colegio. «Es lo único que nos ha funcionado hasta ahora», se lamentó la presidenta de la asociación, refiriéndose a los hechos acontecidos a principio de 2016, cuando el colegio se inundó a causa del temporal y se paralizaron las clases hasta su completo arreglo. En una reunión celebrada ayer, la AMPA recordó que la administración local «no es responsable», y pidió «por favor a los representantes de los grupos políticos se pongan de acuerdo» y se unan en su reclamación.