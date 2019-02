«Están cerrando muchas tiendas porque el comercio se está muriendo» Sandra Rubio de Castro junto a su tienda de Lugones. / IMANOL RIMADA «No somos únicamente la tienda de la esquina; somos tus vecinos y generamos puestos de trabajo»Sandra Rubio Presidenta de Centro Comercial Abierto de Lugones MARCOS GUTIÉRREZ Miércoles, 6 febrero 2019, 00:15

Sandra Rubio de Castro (Oviedo, 1986) es presidenta de la Unión de Comerciantes de Siero y Comercia. Desde el pasado jueves, también de la asociación Centro Comercial Abierto de Lugones. Aboga por fomentar la unión entre las entidades sectoriales del concejo y por mostrar al cliente la importancia del comercio de proximidad para la supervivencia de la ciudad.

-¿Qué objetivos se marca?

-Intentar mejorar el comercio de proximidad en todos los sentidos. Desde las administraciones, para que nos ayuden un poquito más, y fomentando la unión entre las distintas asociaciones. Es el momento, con las elecciones aquí tan cerquita, aunque está complicado. Sobre todo hay que concienciar al pueblo de lo que es el pequeño comercio. No es solo es esa tienda a pie de calle que vende ciertos artículos. Hay que ver todo lo que conlleva y lo que pasaría si desapareciera. Acabaría convirtiéndose el pueblo en una ciudad dormitorio sin nada alrededor. Están cerrando muchísimas tiendas porque el comercio se está muriendo.

-¿Hace falta más unión entre las asociaciones del sector?

-Es lo que intentamos, siempre tendemos la mano a diferentes asociaciones de comercio, de hostelería... Al final hay que unirse. Tanto como presidenta del Centro Comercial Abierto de Lugones y de la Unión de Comerciantes de Siero como de Comercia, intento tender la mano a todo el mundo y unirnos; si se promueven campañas y solo lo hacen parte, es complicado.

-¿Cómo está el panorama en Lugones?

-En general la situación es muy complicada para todos. No es que nos quejemos, es una realidad. Aquí, en cualquier ciudad, ves muchos bajos comerciales cerrados. No decimos que haya que comprar todo en el pequeño comercio, ni mucho menos, pero hay que apoyarlo en cierta manera. Porque al final somos tus vecinos y somos pequeñitos, pero todos sumamos.

-¿Es necesario regular los periodos de descuentos?

-El problema es que antes, durante la campaña, eran los precios de campaña, tanto en el pequeño comercio como en los grandes. Pero desde hace unos tres años existen un montón de promociones, de un 'black friday' que te dura quince días... El cliente no sabe que este es el precio de temporada y cuando lleguen las rebajas o una promoción más específica va a tener los descuentos. Ahora muchas grandes superficies abren una nueva temporada con una oferta especial del 30%. Nosotros no jugamos con los márgenes o los volúmenes de venta de una gran superficie. El cliente vive en que hay un descuento permanente.

-¿Afectan más las tiendas 'online' o las grandes superficies al comercio de Lugones?

-Va un poco de la mano. Pero nos afecta incluso más la venta 'online' que el hecho de que haya una gran superficie comercial al lado. Primero por el estilo de vida que hay ahora, de comprar desde el sofá; y segundo, porque pueden comprar nuestros mismos productos.

-¿Cómo se puede concienciar al cliente?

-Explicándole qué pasaría si no existiera el pequeño comercio, como hacemos en la campaña de visibilización que empezamos el pasado fin de semana. Es algo que compartimos todos. El simple hecho de, cuando cerramos el sábado, apagar las luces de los escaparates y los rótulos para que quede a oscuras como si no hubiera negocios. No solo somos la tienda de la esquina, somos tus vecinos y generamos puestos de trabajo, aunque ahora menos.