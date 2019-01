La cifra de empleos autónomos se estanca en Siero pese a la recuperación económica Una tienda de ropa en Pola de Siero. / PABLO NOSTI El número de profesionales por cuenta propia solo creció un 2% desde 2010. Asociaciones y empresarios piden ayudas a la consolidación MARCOS GUTIÉRREZ SIERO. Domingo, 6 enero 2019, 02:08

De acuerdo con las últimas cifras de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Asturias (ATA), en Siero desde el inicio de la década la cifra de profesionales por cuenta propia repuntó un 2% en el concejo. En efecto, entonces la cifra de autoempleados era de 3.564 profesionales, frente a los 3.634 que habría a día de hoy, a falta de que ATA cierre definitivamente las estadísticas de 2018. Los profesionales creen que las cifras muestran un cierto estancamiento, ya que el aumento es menor que en otras zonas de la región. Del mismo modo, autónomos, empresarios y asociaciones creen que la mejora del escenario en Siero pasa por aportar ayudas y herramientas para la consolidación.

Patricia Oreña, presidenta de ATA, destaca que en Siero «los pequeños autónomos y los sectores más tradicionales están estancados, si no a la baja». Explica que ese aumento del número de profesionales por cuenta propia en los últimos años «en realidad es un retroceso analizando municipios cercanos y España en general, zonas en las que los datos avanzan y mejoran». «El comercio no remonta. En general son los sectores más tradicionales los que más problemas tienen», explica y añade que «hay pocas soluciones, por lo menos a corto plazo». Y es que la presidenta de ATA en Asturias cree que estamos, tanto en Siero como en el resto del Principado, ante «un problema estructural de demanda; el obstáculo fundamental que le afecta al comercio son las ventas online y eso es imparable. La solución es la adaptación a los tiempos, ya que a problemas complejos no hay soluciones sencillas».

3.634 es la cifra de trabajadores por cuenta ajena en Siero con la que cerró 2018. 2% es el aumento del empleo autónomo en el concejo desde el inicio de la presente década.

Ignacio Calviño, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias y emprendedor sierense hace una lectura más positiva de ese incremento en el número de trabajadores. «Esas cifras muestran un auge que se ve desde 2011. Nosotros lo analizamos como que hay un cambio de mercado que se ve en Siero, Asturias y España», explica. De este modo considera que «cada vez más gente que quiere ser freelance», pese a que subraya que «hay que trabajar mucho en la consolidación». «Es necesario que haya políticas municipales, pero sobre todo regionales de ayuda y fomento a los autónomos para que permanezcan en la actividad», indica. Considera que «la sociedad está cambiando y la gente busca ser freelance para tener flexibilidad de horarios, de cara a poder conciliar».

Rosa Vázquez, secretaria de la Asociación de Comerciantes de Lugones (Asecol), estima que «la situación en el comercio no es mejor este año, sino todo lo contrario. Puede haber más altas de autónomos porque, en los últimos años, de las pocas opciones laborales que quedaban una era el autoempleo, pero me gustaría saber cuántos autónomos se mantienen desde el 2008 hasta ahora». En este sentido alerta de que «hay altas que duran escasos meses», pues gran parte de los empleados por cuenta propia que surgen desde la crisis económica «lo son por obligación y no por convicción, lo que también genera grandes problemas».

Una de las soluciones, independientemente de las cuotas mensuales a las que tienen que hacer frente los autónomos, pasa por «aumentar nuestras coberturas en virtud de esa cuota, ya que que hasta ahora todo era pagar para no tener ni derechos». Asimismo cree que «serían interesantes ayudas a 'créditos 0' para personas que llevan años en la actividad y puedan atravesar un bache puntual. Y es que las ayudas a la consolidación son importantísimas y se han dejado de lado».