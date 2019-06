Ciudadanos y Foro, los dos únicos que aún no han decidido si liberarán a un edil

Los grupos de Ciudadanos y Foro Asturias son los únicos que no han decidido aún si liberarán total o parcialmente a un concejal, tal y como ha vuelto a proponer el alcalde de Siero, Ángel García, para el nuevo mandato. El resto renunciará a la propuesta, según ha manifestado a este diario.

«No tenemos nada decidido, estamos en una etapa un poco incipiente y necesitamos más información», comentó ayer la portavoz de Ciudadanos, Patricia Martín, quien añadió que no solo se trata solo de «una decisión política, sino también personal». Y el portavoz de Foro, Eduardo Martínez, comentó igualmente que es algo que deberá valorar con su partido.

Por su parte, los representantes de Vox, Alejandro Álvarez, y la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Alejandra Cuadriello, ratificaron ayer su decisión inicial de no liberarse. El concejal del PP, Cristóbal Lapuerta, declaró: «De entrada, no». El portavoz de IU, Edgar Cosío, afirmó que «en principio» no la van a aceptar. Y explicó el motivo: «La ley establece retribuciones en función de la responsabilidad y no se puede igualar a la oposición con el gobierno».

Y el coordinador de Somos Siero, Iván García, anunció que su grupo «no va a liberar a ningún concejal» y que la decisión ya es «firme».