Ciudadanos Nava pide mejorar la transparencia municipal

El coordinador de Ciudadanos Nava, Miguel Cerejido, criticó ayer el abuso del silencio administrativo que, a su entender, practica el Ayuntamiento para no dar respuesta a los escritos registrados e instó al equipo de gobierno a «poner fin a los retrasos administrativos que cada día son más evidentes».

Asimismo, aseguró que «hemos recibido bastantes quejas vecinales y el Consistorio debe hacer un esfuerzo para cumplir el deber de información y servicio público, nosotros también lo sufrimos porque no se nos da contestación a las peticiones o escritos que presentamos». Como ejemplo, Cerejido explicó que «los recursos interpuestos ante cualquier acto administrativo o resolución se archivan sin tramitar y las reclamaciones que se presentan por incidentes en los servicios municipales quedan sin respuesta, lo cual ha llevado a muchos consumidores a optar por no exponer sus quejas». Y añadió que «aún cuando se solicita el certificado acreditativo de silencio, optan por no contestar.

Por otra parte, el coordinador del grupo local de Ciudadanos recordó que «tampoco se exponen en el tablón de anuncios todos los documentos de edictos, bandos o resoluciones argumentando que se cuelgan en la página web del municipio, sin tener en cuenta que Nava cuenta con una gran mayoría de hogares sin internet».

Por todo ello, Cerejido señaló que «existe una inactividad y falta de transparencia de la administración municipal obviando la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno durante toda esta legislatura» y defendió que «la ciudadanía tiene derecho a conocer toda la información para evitar la corrupción y el clientelismo político y que se atienda a sus demandas con la máxima eficacia».