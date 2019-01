PP y Ciudadanos temen que las variantes de Posada y Cayés no salgan adelante Congestión de tráfico en Posada de Llanera. / S. S. M. Creen que hay «riesgo» de que la ausencia de una partida específica para las obras de Cayés en los presupuestos regionales dificulte su desarrollo MARCOS GUTIÉRREZ LLANERA. Jueves, 24 enero 2019, 00:33

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Llanera, PP y Ciudadanos, expresaron ayer su temor ante la posibilidad de que los proyectos de las variantes de Posada y Cayés caigan en saco roto. En el caso del primero, por la última sentencia del TSJA que anula la tramitación de la actuación por modificaciones sustanciales y obliga a volver a la fase de exposición pública. En lo que respecta al segundo, por la ausencia de una partida específica para la obra en los presupuestos autonómicos. El portavoz municipal del Partido Popular, Silverio Argüelles, advirtió ayer del «riesgo» real de que ambas obras no se ejecuten. «Es algo que se ve en las declaraciones tibias del alcalde de Llanera con el consejero de Infraestructuras», señaló.

En este sentido subrayó que el compromiso del PSOE con Llanera «es nulo, no solamente en lo relacionado con las infraestructuras, sino también en centros educativos y en saneamiento». «El señor Lastra tendría que venir a Cayés con el alcalde, volver a reunirse con los vecinos y explicarles por qué les mintió». Argüelles hacía así referencia a que el proyecto de la variante de Cayés, cuyo comienzo se prevé para este año, no cuente con una partida específica en los presupuestos regionales de 2019. «El riesgo que corre el proyecto es absoluto. Ya han pasado años y ahora la esperanza es que Teresa Mallada, después de mayo, afronte los riesgos que tenemos en Asturias, ya que en el Gobierno regional tenemos pirómanos». Acusó asimismo al alcalde de Llanera y al equipo de gobierno de «esconderse debajo de la alfombra» y no explicar la sentencia del TSJA que anula la tramitación del proyecto de la Variante de Posada. Apuntó que le resulta «sonrojante que el Principado no sepa los trámites que tiene que realizar» en un proceso de información pública.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en Llanera, Alfonso Cicero, coincidió en que el equipo de gobierno «tendría que dar explicaciones» por la anulación de este proceso, tras considerar el TSJA que se modificaron condiciones sustanciales del mismo sin informar a la ciudadanía y a los afectados. «Con respecto a la situación de la variante de Cayés ya lo comentamos en el Pleno de septiembre, cuando el equipo de gobierno quiso asumirla como carretera local», indicó. Cicero recalcó que se han ido anunciando sucesivas fechas de inicio de las obras sin que, de momento, se hayan materializado. «Pedimos sin éxito que se incluyera una partida en el proyecto de presupuestos para hacer la variante de Cayés», apuntó el portavoz de Ciudadanos, quien dijo tener «miedo» de que los retrasos en realidad «estén buscando alargar lo máximo el plazo para no realizar la obra o si hay algo que les impida llevar a cabo el proyecto y dejar en negro sobre blanco una partida».