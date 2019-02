Claudia de Benito estrena corona «Yo siempre presumo con todo el mundo de los Güevos Pintos y del Carmín, diciendo que es la mejor fiesta de toda Asturias» La joven de 18 años es la nueva reina de las fiestas de las fiestas de la Pola MARCOS GUTIÉRREZ Domingo, 17 febrero 2019, 01:51

Claudia de Benito Rimada tiene 18 años, es estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en Gijón, aficionada a la interpretación y a la música. Además, desde el viernes por la noche puede añadir una nueva experiencia a su currículo vital. Y es que la joven polesa es la nueva reina de las fiestas. Pese a que el acto en el que la Sociedad de Festejos de Pola de Siero desveló su nombre como embajadora oficial de los festejos, Claudia reconoce que «el miércoles» ya supo que su nombre era el elegido, al ser invitada a la ya tradicional cena.

«Yo estoy encantada y lo recibí muy bien. El miércoles llegó mi madre y me dijo que la cena ya era el viernes, por lo que me puse muy contenta», recuerda. En este sentido no duda en señalar que «la Pola es mi casa y parece que te presta que te reconozcan aquí». Una de las razones por las que la Sociedad de Festejos de Pola de Siero eligió a esta joven como el rostro de las celebraciones de este año es su tradicional implicación y labor de difusión de las mismas. «Yo presumo muchísimo siempre de los Güevos Pintos y del Carmín, diciendo que es la mejor fiesta de Asturias, y siempre invito a todo el mundo. Ahora más todavía, al ser la reina de las fiestas», apunta sin poder ocultar la emoción en sus palabras. La nueva reina tiene, asimismo, una importante inclinación artística. Además de colaborar como intérprete en la emblemática compañía Teatro Pausa, Claudia protagonizó y escribió la historia en la que se basó el cortometraje 'Acoso' sobre la violencia machista en la adolescencia. «He hecho cosas como actriz durante muchos años, prácticamente hasta este curso en que empecé la carrera y estoy estudiando todo el día, literalmente», admite. Con sus nuevas responsabilidades académicas reconoce que, a día de hoy, está «o en casa o en el centro de estudios». Lamenta que por sus estudios puede dedicar «cada vez menos» tiempo a la escena, «pero a la actuación voy a volver seguro». La joven también es muy aficionada a la música. No en vano toca «el clarinete en la Asociación Sierense de amigos de la Música».

Cree que, con su nueva condición de reina, las fiestas de este año van a ser especiales. «De momento para comadres ya invité a todos mis amigos de la Universidad a comadrear conmigo. Si antes ya me encantaba, o sea que ahora imagínate. Además, en Güevos Pintos igual hasta viene parte de mi familia de Palma», resalta.