El Club Camión Astur recibe ofertas de otros concejos para su concentración La última concentración de camiones en el mercado poleso. / E. C. Su presidente, Alejandro Díaz, sigue decidido a marchar de Siero, tras las multas impuestas a los participantes en el desfile por tocar el claxon J. C. D. SIERO. Viernes, 24 agosto 2018, 00:12

El Club Camión Astur ha recibido ofertas de otros ayuntamientos de la región para acoger en 2019 la Concentración de Camiones Tierra Astur, que se celebró durante cinco años consecutivos en el mercado nacional de ganado de Pola de Siero. Así lo confirmó su presidente, Alejandro Díaz, quien apuntó que «entre los meses de septiembre y octubre decidiremos si se hace otra vez y dónde se hace».

Díaz sigue dispuesto a no repetir la concentración en Siero, a raíz de las multas de ochenta euros que recibieron numerosos transportistas participantes en el desfile del sábado 23 de junio por haber tocado el claxon, a su paso por la calle polesa del Alcalde Parrondo. El club estima en casi noventa los camioneros denunciados por la Policía Local. Según explicó ayer el presidente, la idea de marchar de Siero no obedece solo al malestar generalizado que causaron estas sanciones -muchas de las cuales ya han sido abonadas-, sino a la incertidumbre que se genera con ese desfile, que forma parte del programa desde la primera edición. «Salvo que nos llamen desde el Ayuntamiento y quede todo claro desde un principio, no lo organizaremos más aquí», dijo.

El presidente cuestionó también que en la autorización municipal para el evento figure que no se podía tocar el claxon: «En el permiso no vemos nada». Y aseguró que varios hosteleros del concejo les han mostrado su solidaridad. No en vano, la concentración atrajo a 3.500 visitantes y supuso muchos alojamientos, comidas y cenas.