Los comerciantes de Grado alertan de la «preocupante» bajada en las ventas Los comerciantes locales se quejan de que los visitantes del mercado ya no se quedan de tarde. / H. A. «Cierran más locales de los que abren», lamenta el sector en la villa moscona, que pide más colaboración al Ayuntamiento MÓNICA RIVERO GRADO. Domingo, 28 julio 2019, 01:38

El presidente de la Asociación de Servicios, Industriales y Empresas de Grado, más conocida como Siempre Grado, Manuel Ángel García López, advirte de que el comercio local está pasando por un mal momento y que es necesario «generar movimiento». Una afirmación que varios empresarios de la zona respaldan. García recordó que el día de mercado «no es suficiente» para reflotar la economía moscona.

La despoblación, las ventas a través de internet, las grandes supercifies y la facilidad para acceder a otras localidades a través de autopistas y transportes públicos son algunas de las razones que achacan los empresarios a la baja actividad comercial de la zona. «Cierran más tiendas de las que abren», indicó García, que lamenta la falta de iniciativas y la «dejadez» de la administración local ante la situación del comercio.

Pilar Sánchez, propietaria de una de las tiendas más antiguas de Grado,Fermín Novias (1967), considera que esta situación se viene arrastrando desde hace «dos o tres años», por lo que agradece «tener clientela de fuera de Asturias». También empleadas de varias tiendas ropa que prefieren mantener su anonimato calificaron la temporada como «baja». Otra empresaria asegura que el problema está en las tiendas de venta por internet, aunque admite no haberse recuperado «desde la crisis». «Los viajantes también lo dicen», aseveró, «la tienda que cierra no abre y no podemos con los alquileres». También lamenta que tras el mercado «todo el mundo se va, esto queda muerto» al no existir limitaciones de transporte.

Las compras online, las grandes superficies y la despoblación son los principales culpables

Por su parte, Carlos Álvarez del Rosal, de la Carnicería del Rosal, recuerda que a pesar de la feria del stock realizada el pasado mes de marzo, los empresarios están «sin noticias» por parte de la Asociación de Comerciantes del Principado de Asturias y el Ayuntamiento.