El comercio de Lugones registra caídas del 20% en las ventas de junio

No ha dado tiempo a que termine el mes, pero los comerciantes de Lugones ya notan desde la segunda semana que es un junio complicado. La caída en las ventas puede llegar al 15 o 20%, según calculan los comerciantes, y con los escasos márgenes con los que cuenta el pequeño comercio han sonado las alarmas en una localidad que ha perdido cuatro comercios en lo que va de año. Han tenido que cerrar.

«Está exageradamente tranquilo, nos está llamando a todos la atención. Creemos que puede ser por el gasto de las Comuniones», lamentó Rosa María Vázquez, secretaria y portavoz de la Asociación de Servicios y Comercio de Lugones (Asecol) que ha visto caer en picado la actividad «que dinamizó mayo».

Desde hace tiempo el gremio lucha contra las dificultades de «una crisis que nunca acaba» y contra la amenaza de grandes superficies que abundan en la zona. El mal tiempo tampoco les ha favorecido, no invita a las compras. «El tiempo no está normal y económicamente hay que hacer malabares para llegar a final de mes», precisó Vázquez.

Carlos Álvarez Floristería San Carlos«Desde el Día de la Madre ha bajado la venta, y mayo no fue bueno» Aurora Díez Vilamar«Dependo mucho del tiempo y con estos días la gente ya espera a comprar en las rebajas» Fernando García Peluquería Teverga«Junio ha sido ir para atrás, aunque no arrancó ningún mes este año» Rosa Vázquez Calzados Asturias«El tiempo no está normal y hay que hacer malabares para llegar a fin de mes» Dalmacio Corte Corte Joyería«La cosa está como está, no hay motivo para ser optimista. Somos una ciudad dormitorio»