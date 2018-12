«Las comunicaciones son un problema serio de la urbanización» Manuel Antonio Gómez. / IMANOR RIMADA «La idea del otro candidato es ser más presidencialista y controlarlo todo. Nosotros queremos hacer asambleas y una serie de equipos que lleven distintas áreas» Antonio Gómez Candidato a presidente de la PVF MARCOS GUTIÉRREZ LA FRESNEDA. Viernes, 14 diciembre 2018, 00:53

Manuel Antonio Gómez Abalo destaca que su candidatura para presidir la Plataforma vecinal de La Fresneda apuesta por mejorar el transporte en la zona.

-¿Qué le ha llevado a presentarse?

-Yo tengo mucha amistad con el otro candidato. En estos dos últimos meses mi compañero Juanjo Villar y yo hemos intentado ayudarle en su candidatura frente a otra que también se presentaba. Buscando esas ayudas hemos visto que no contaba con tantos apoyos como esperábamos y que, sin embargo, todo el mundo me animaba a presentarme. La cosa fue avanzando y vimos que él tenía una serie de intereses que no teníamos los demás.

-¿Cuáles son las principales necesidades de La Fresneda?

-La Fresneda es una urbanización maravillosa. Tenemos suerte de estar en un enclave estupendo, justo en el centro de Asturias, por eso mucha gente de fuera viene a vivir aquí. Tenemos un problema serio de comunicaciones. A pesar de estar rodeados de autopistas, trenes y demás, aquí no llega prácticamente transporte. El TUA de Oviedo no se acerca hasta aquí, cuando le vendría bien a los centros comerciales. También está la idea de habilitar un tren lanzadera hasta Lugo de Llanera. Tenemos una línea de autobús, pero estamos un poco abandonados a nivel de medios, horarios y demás cosas. También vemos necesaria una senda peatonal hasta Lugones.

-¿Qué puntos destaca de su programa?

-Las comunicaciones son lo básico. Nos hacen falta muchas cosas de limpieza de zonas verdes, mejoras en la plaza mayor y también tenemos el tema de los perros encima de la mesa, que es algo que tenemos que afrontar y solucionar por el bien de todos. También está la cuestión del centro de mayores. Aquí tienen una sala de reunión en el centro de estudios nada más. Sobre todo lo que nos gustaría es escuchar mucho a la gente.

-¿Por qué no se ha presentado candidatura conjunta?

-La idea del otro candidato es ser más presidencialista y controlarlo todo. Nosotros queremos hacer asambleas, una serie de equipos de trabajo que lleven distintas áreas, porque todos trabajamos y tenemos tiempo limitado. Dividiendo por grupos se beneficia a todo el mundo, ya que todas las áreas van a estar cubiertas y, a la vez, la gente va a poder trabajar de manera mucho más tranquila. Su único requisito indispensable era que él fuera presidente, concejal y tuviera otras remuneraciones. Mi candidatura no planteó nada de eso.