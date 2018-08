El concejal de Hacienda de Siero, Alberto Pajares, renuncia a la liberación

El concejal de Economía, Hacienda, Modernización y Administración municipal de Siero, Alberto Pajares, anunció ayer en comisión que procederá a renunciar a su liberación para volver a su puesto de trabajo en una entidad bancaria. La liberación, en principio, no se concederá a ningún otro concejal y, asimismo, la vuelta a su puesto del edil de Hacienda no supondrá cambios en la estructura y funciones de su ámbito de actividad municipal.

Pajares comentó ayer que «el alcalde ya sabía que yo estaba en un Expediente de Regulación de Empleo desde el 2013. Durante cinco años estuve en excedencia en el banco en el que trabajaba, antes de ser concejal». En este sentido añadió que el uno de septiembre «vence esa excedencia forzosa y me reincorporo al trabajo el tres». Dejó claro, no obstante, que su vuelta al sector bancario no supondrá ningún cambio ni en sus atribuciones como concejal ni en la estructura de su cartera. «En principio la idea es seguir llevando lo mismo y duplicarme, por así decirlo», resaltó. En esta línea aclaró que cuenta con un cómputo de horas semanales para ejercer la labor pública.

La liberación en la corporación sierense estaba designada, entre otros, para el concejal de Hacienda por lo que no se trasladará a otro. «Tendré una mayor carga de trabajo pero a nueve meses de las elecciones no parece lo correcto dejarlo», recalcó.