La concejala de Urbanismo asegura que el Principado arreglará el argayo de La Viona

La concejala de Urbanismo de Siero, Noelia Macías, anunció ayer que el Principado se hará cargo «próximamente» de la reparación del argayo de la senda de La Viona que afecta a la vivienda de Juanjo Díaz Guerrero, vecino de Lieres, desde hace siete meses. «La senda no es de competencia municipal porque no está recepcionada por el Ayuntamiento», explicó la edil, aunque no supo precisar la razón de esta situación.

Asimismo, aseguró que «en cuanto se tuvo conocimiento del desprendimiento de tierra se abrió un expediente por parte de Disciplina Urbanística y se dio traslado a la Consejería de Infraestructuras para buscar una solución, el contacto ha sido permanente, la colaboración máxima y hay una voluntad clara para repararlo». El afectado había lamentado anteayer que pese haberse interesado varias veces por el arreglo, no había recibido respuesta y había trasladado su problema al alcalde de barrio, que tampoco había recibido contestación.

En cuanto a las críticas realizadas por el grupo municipal de Somos, Macías aclaró que «si preguntaron en comisión, la respuesta fue la misma que doy ahora, como concejales que son tienen acceso a toda la documentación y a los técnicos; deberían informarse bien antes de acusar al equipo de gobierno de dejadez en sus declaraciones».