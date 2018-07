«La violación no ha sido la única agresión del Carmín»

Varias decenas de personas se han concentrado esta tarde en la plaza del Ayuntamiento de la Pola en repulsa a las agresiones machistas tras la presunta violación sufrida en la medianoche del pasado lunes por una menor ovetense de diecisiete años en una zona ubicada al sur del práu de la fiesta del Carmín.

La manifestación, convocada por el colectivo feminista Les Violetes, integrado por mujeres de Siero y Noreña, fue secundada también por Libres y Combativas y la Plataforma Feminista Siero contra les Violencies Machistes. Tras la lectura de un manifiesto, las jóvenes señalaron que la presunta violación no fue la única agresión sucedida en El Carmín. «Dos chicas más se pusieron en contacto con nosotras para contarnos que a una un chico le acercó la cabeza a la bragueta del pantalón y como se rebeló, le metió un puñetazo estando en el práu y otra a la que ya por la noche, un joven la agarró de la cintura en un bar, pero como no se denuncia no se conoce», explicaron.

Asimismo, hicieron hincapié en la importancia de centrar la atención en los autores de las agresiones y no en las víctima. «Hace falta más empatía y ponerse en su lugar», aseguraron.

En cuanto la violación, la denuncia presentada esa misma noche por la menor se saldó con la detención, al día siguiente, del presunto autor, un joven gijonés de 18 años que, tras prestar declaración el miércoles en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Siero, quedó en libertad provisional. Ni la Fiscalía ni la acusación particular solicitaron su ingreso en prisión, pero el juez dictaminó que deberá comparecer los días 1 y 15 de cada mes y tiene también una orden de alejamiento de quinientos metros de la víctima y su familia.

Ambos jóvenes reconocieron haber mantenido contacto en varias ocasiones durante la romería del Carmín, que se celebra por la tarde. Los hechos ocurrieron en torno a la medianoche, en una zona próxima al práu y mientras la menor mantiene que el joven la forzó ante su negativa a mantener una relación sexual, el presunto agresor asegura que se trató de sexo consentido.