Conceyu pide crear ayudas para los hórreos y paneras Uno de los hórreos que figuran en el inventario de Noreña, ubicado en la avenida de Buenavista. / IMANOL RIMADA La formación propone al Pleno de Noreña realizar un seguimiento para vigilar el cumplimiento del deber de conservación por parte de la propiedad LYDIA IS NOREÑA. Miércoles, 26 septiembre 2018, 00:18

La Corporación de Noreña debatirá mañana en el Pleno ordinario (19 horas) una moción presentada por el Grupo Municipal de Conceyu Abiertu que propone la creación de ayudas para la conservación de los hórreos y las paneras del municipio. El documento recoge el compromiso de estudiar fórmulas para establecer una línea de subvenciones que serían incluidas en los presupuestos del próximo ejercicio.

Toño Martínez, concejal de la agrupación y representante en la comisión informativa, explicó que «en Noreña sumamos una buena muestra de elementos arquitectónicos tradicionales, ya que según consta en el inventario realizado por el arquitecto Joaquín Noval para el Ayuntamiento hay contabilizados treinta y siete y una buena parte de ellos se encuentran recogidos, además, en el Catálogo Urbanístico con distintos niveles de protección debido a su relevancia».

Sin embargo, lamentó que «en general, el estado de conservación no es el adecuado y en los últimos tiempos estamos viendo que por falta de actuaciones de mantenimiento se están degradando». Como ejemplo, señaló la panera ubicada en el número 26 de la calle Guerrillero Fombella y la panera decorada de Les Cabañes, que tiene asignada una protección integral. Y añadió que «existen otros elementos que están fuera del catálogo urbanístico por no tener todavía la antigüedad suficiente para su inclusión o por no contar con otros elementos singulares para hacerlo y otros directamente se excluyeron por estar en muy mal estado o por quedar tan solo los restos».

Martínez hizo hincapié en la importancia de desarrollar una línea de ayudas similar a la que ya existe en otros municipios como Carreño o Tineo «para fomentar que se realicen trabajos de mantenimiento, conservación o reconstrucción». Asimismo, incidió en que «también es necesario realizar un seguimiento del estado de los hórreos y las paneras desde el propio Ayuntamiento para, si es necesario, requerir a la propiedad que atienda al deber de conservación que exige la Ley de Patrimonio Cultural del Principado, con especial atención a aquellos que cuentan con algún tipo de protección».

El edil de Conceyu Abiertu, que sostiene que «con ambas actuaciones podemos conseguir frenar la degradación continua y preocupante que sufren algunos elementos tradicionales y, además, prevenir las situaciones de deterioro irreversible», destacó que «para que Noreña conserve su patrimonio etnográfico es necesaria la implicación de la administración local».