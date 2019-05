Condenan a dos hombres a cinco años de cárcel por robar a un anciano en Llanera JUAN VEGA LLANERA. Miércoles, 22 mayo 2019, 00:20

El Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo ha condenado a cinco años de cárcel a dos hombres por un robo con violencia cometido el 1 de febrero de 2016 en Llanera. Ambos entraron al domicilio de la víctima, le taparon la boca y le arrastraron hasta el sofá para sustraerle los cuatrocientos euros que portaba en el monedero.

Durante la vista oral, celebrada el pasado 10 de mayo, la víctima, de 84 años, no pudo reconocer a los acusados que se encontraban también en la sala. Sin embargo, una vecina y testigo de los hechos que declaró minutos después sí lo hizo. «Es normal que una persona de 84 años no se acuerde con exactitud de lo que ocurrió hace tres años, pero yo estoy más capacitada para hacerlo. Vi a los dos acusados abandonar la casa con una carpeta azul y pensé que se trataba de una visita del asistente social. Poco después me encontré a la víctima con la boca llena de sangre y con marcas en el cuello», relató.

La defensa, por su parte, cree que «no existen pruebas suficientes» para inculpar a los acusados y que las declaraciones de los testigos «no cuadran».

Llegado el turno de las conclusiones, la Fiscalía consideró que el reconocimiento de los hechos de los testigos fue «tajante y rotundo». En relación a las pruebas incautadas por la Policía, en las que se encontraron dos libretas con nombres, números de DNI y direcciones, entre las que se incluía la víctima, cree que «constatan la evidencia de que fueron los acusados quienes cometieron el delito». Además un informe pericial aportado por la Policía confirmó que la tipografía marcada en las libretas pertenece a los acusados.