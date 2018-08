La Confederación Hidrográfica sanciona a Siero por los vertidos de Intu Asturias Fernando Suárez, presidente de la asociación de vecinos Parque Principado, muestra una de las zonas afectadas por los vertidos. / I. RIMADA El organismo impone una multa de 3.000 euros e insta al Ayuntamiento a solucionar la evacuación de aguas residuales del centro comercial LYDIA IS PAREDES (SIERO). Viernes, 17 agosto 2018, 01:00

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha impuesto una sanción de 3.000 euros al Ayuntamiento de Siero por el vertido de aguas residuales al cauce del arroyo La Ceca procedentes de la red de colectores del saneamiento municipal y de un colector del centro comercial Intu Asturias, en el núcleo de Les Folgueres, que no tiene un diámetro suficiente para evacuar los vertidos, lo que provoca reboses de forma habitual.

Fue la asociación de vecinos y propropietarios Parque Principado-Les Folgueres-Paredes Sur quien cursó la denuncia en mayo del pasado año. Hasta la zona se desplazaron agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que comprobaron la existencia del vertido, tipificado como una infracción leve en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, por lo que la CHC acordó en un inicio imponer una multa de 1.500 euros.

Sin embargo, en diciembre volvieron a constatar la existencia de otro vertido, lo que para el organismo «evidencia una reiterada conducta infractora», lo que conllevó al aumento de la sanción hasta los 3.000 euros.

Por su parte, durante la instrucción del expediente, el Ayuntamiento alegó no tener ninguna responsabilidad sobre el vertido por no tratarse de un colector de titularidad municipal, si no de la promotora del centro comercial, pero la CHC estima que «no está acreditado que la administración haya adoptado medida alguna encaminada a evitarlo o cuando menos a exigir la regularización de la conexión» y defiende que «la evacuación de aguas residuales se trata, en todo caso, de la prestación de un servicio público exigible al Ayuntamiento». Finalmente, el Consistorio procedió al pago voluntario de la multa el pasado mes de junio, por la que abonó 2.400 euros al poder acogerse a una reducción del 20%.

Medidas correctoras

Para los vecinos, la sanción de la Confederación Hidrográfica ha vuelto a poner en evidencia el incumplimiento de Desarrollo Comercial Parque Principado, promotora inicial del centro comercial -en la actualidad en manos de Intu-, de los compromisos adquiridos en su día. «Hay un informe del Principado de 1999 que establece varias medidas correctoras que no se han llevado a cabo, entre ellas la prohibición de realizar vertidos de aguas residuales sin depurar, y tenemos constatado que las instalaciones no tienen autorización», aseguró Fernando Suárez, presidente del colectivo vecinal. «Llevamos años esperando a que se cambie el colector», añadió.