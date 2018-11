«Ya no me fío del consejero de Educación», lamenta Gerardo Sanz La dirección del colegio de Lugo solicita que un técnico de riesgos laborales del Principado evalúe la peligrosidad del polideportivo MARCOS GUTIÉRREZ LUGO DE LLANERA. Martes, 6 noviembre 2018, 00:20

Padres de alumnos del colegio de Lugo de Llanera se reunieron ayer con el alcalde, Gerardo Sanz, en el polideportivo del centro para mostrarle de primera mano su preocupación ante el estado del mismo y el retraso hasta junio de las obras comprometidas por la Consejería de Educación.

El primer edil llanerense no pudo mostrarse más contundente: «Yo he dado por cerrada la comunicación con el consejero de Educación, porque ya no me fío de él». Explicó a los padres que la fecha de entrega del proyecto para arreglar la techumbre del polideportivo, que asumirá el Ayuntamiento de Llanera, será el 15 de noviembre, con lo que estimó que estos trabajos puedan comenzar «en enero». Las obras consistirán en retirar el fibrocemento del techo y reparar las filtraciones por capilaridad de las paredes.

El regidor adelantó a los padres que mañana mantendrá una reunión con el presidente del Principado, Javier Fernández, en la que le trasladará el estado de las instalaciones deportivas del centro educativo. Jesús Riesco, director del colegio público de Lugo de Llanera, indicó que la visita de un técnico de Educación para evaluar el peligro del polideportivo puede ser una realidad esta semana. «Nos habíamos comprometido a solicitar a Educación una evaluación de riesgos laborales. Creemos que esta semana puedan pasar por aquí de la consejería a hacer una evaluación», comentó.

«Queremos soluciones»

Los ánimos de las familias del centro estaban ayer considerablemente encendidos. Liliana Sánchez, vicepresidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa), dijo que le eran indiferentes «las herencias de años anteriores, queremos soluciones». «Solo cuando haya una desgracia querrán todos salir en la foto», apostilló.

Tanto la Ampa como la dirección del centro y el Ayuntamiento de Llanera manejan la opción de que los alumnos del centro puedan utilizar el polideportivo municipal José Martínez 'Botón' hasta que se arreglen los graves desperfectos que padece la zona de deportes del colegio. En este sentido, Jesús Riesco recordó que «ya el año pasado» los alumnos de los cursos superiores hicieron uso del mismo.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Miguel Virgós, Clara Díaz, lamentó el hecho de que la elaboración de pliegos de condiciones conforme a la ley de contratos de sector público «está dificultando mucho» la puesta en marcha de este tipo de proyectos.

Herminia Santos, integrante del Ampa, reconoció que «antes un padre que había venido a este colegio de crío dijo que todo en el polideportivo estaba igual que cuando él venía». En la sesión plenaria ordinaria que tendrá lugar este jueves en el Ayuntamiento de Llanera, el segundo punto del orden del día será la lectura de una declaración institucional de apoyo a la comunidad educativa del colegio público de Lugo de Llanera.