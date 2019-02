La construcción de la nave de Amazon en Meres costará 421.510 euros Vista de la parcela de Meres donde se ubicará la nave del centro logístico de Amazon. / PABLO NOSTI La multinacional ahorrará más de once mil euros con la rebaja fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras LYDIA IS Sábado, 9 febrero 2019, 00:33

El proyecto de construcción de la nave que servirá como centro logístico a Amazon, la multinacional estadounidense especializada en comercio electrónico, costará 421.510 euros, según ha podido saber EL COMERCIO. El gigante fundado por Jeff Bezos ha elegido una parcela privada, propiedad de la entidad mercantil Promogrado, con una superficie de 38.793 metros cuadrados, situada en los límites de Meres (Tiñana) y Granda. La nave tendrá 3.104,08 metros cuadrados y estará dividida en módulos y se prevé una zona de planta baja destinada a oficinas. La previsión de Amazon es crear unos treinta empleos

En Siero, la multinacional podría ahorrarse más de once mil euros con la rebaja fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Fue el pasado mes de octubre cuando el Pleno de Siero aprobó, a propuesta del equipo de gobierno socialista, dos modificaciones del citado impuesto para el ejercicio 2019: una para bonificar aquellas licencias que generasen empleo -la base imponible mínima se redujo de 500.000 a 250.000 euros y el número mínimo de puestos de trabajo pasó de once a seis-, y otra para la construcción del centro residencial de mayores de Lugones por tratarse de una actividad de especial interés.

Por aquel entonces aún no se conocían públicamente los planes que la multinacional Amazon tenía en el municipio, aunque la modificación levantó sospechas entre algunos grupos municipales, como Somos Siero e Izquierda Unida, que preguntaron si se estaba haciendo «a la carta».

Una vez confirmada la llegada del gigante del comercio electrónico y teniendo en cuenta la previsión de crear en torno a los treinta empleos, las cuentas apuntan a que la compañía se ahorraría, gracias a esa rebaja fiscal, entre 11.539 y 14.615,75 euros.

La ordenanza que regula el ICIO establece en su artículo seis que por nueva actividad o primer establecimiento en el concejo se bonificará un 25% por creación de 6 a 10 empleos; un 50% por creación de 11 a 20; un 75% por creación de 21 a 30 y un 95% por más de 30. El proyecto de construcción de la nave, aprobado por la Junta Local de Gobierno el 14 de diciembre, está valorado en 421.510 euros. En condiciones normales, la empresa abonaría el 3,65% en concepto de ICIO, 15.385 euros. Pero en el caso de que solicitara acogerse a ser declarada de especial interés o utilidad municipal por fomentar el empleo -algo que tendría que aprobar el Pleno-, abonaría 3.846 euros si crease de 21 a 30 puestos de trabajo o 769,25 si la cifra supera la treintena. Por comparar, esta última cifra sería la misma que abonaría un autónomo que construyera una nave de 21.000 euros.

Y es precisamente esta ventaja fiscal la que causa preocupación entre las asociaciones de comercio local del concejo. «Además de la buena situación que tiene Siero, seguro que ha influido esta rebaja, mientras que los pequeños pagamos el cien por cien de los impuestos, estamos totalmente desprotegidos», señala Blanca García, presidenta de Comercio Local Siero.

Una opinión que comparte Sandra Rubio, de Centro Comercial Abierto. «Nos da igual que el centro de distribución esté aquí, lo que no nos gusta es que tenga beneficios mientras nosotros no tenemos ninguna ayuda a pesar de que tributamos en España y no en Luxemburgo, este ayuntamiento que premia a los grandes también es el nuestro; bienvenido el empleo, pero no a costa de los demás», apunta.

Ambas representantes también coinciden en destaca que «si recibiéramos bonificaciones, podríamos contratar personal y crear puestos de trabajo, muchas veces lo necesitamos, pero no nos lo podemos permitir», lamentan.