«Estoy convencido de que habrá implantación de empresas en Bobes» El alcalde de Siero, Ángel García, en su despacho. / PABLO NOSTI «Ni me molesta que IU y Somos voten en contra del presupuesto, ni que Vox vote a favor, lo que quiero es que salga adelante» Ángel Antonio García González Alcalde socialista de Siero JOSÉ CEZÓN POLA DE SIERO. Lunes, 23 septiembre 2019, 00:33

El socialista Ángel García ha cumplido ya tres meses como alcalde de Siero en este segundo mandato en el que el PSOE quedó a un solo concejal de la mayoría absoluta. El regidor habla de la negociación del nuevo presupuesto y de otros asuntos municipales.

-Las primeras reacciones a su propuesta de presupuesto auguran de nuevo diferencias con los partidos de izquierdas, ¿le incomoda?.

-No. Mi objetivo es aprobar el mejor presupuesto posible para el municipio y los vecinos. Ni me molesta que Somos e IU voten en contra, ni que Vox vote a favor, lo que quiero es que salga adelante. También se podría dar la vuelta y decir que ellos coinciden siempre con el PP.

LAS FRASESUNA INCUBADORA «Aprovechando la sinergia de una gran empresa o sector, podemos tener un centro de investigación» MALESTAR DE LA UNIÓN RURAL «El ruido no es sinónimo de tener mayoría, ni la razón; habrá que abordar las peticiones individualizadas»

-¿Se ve dando explicaciones a su partido si se mantiene la actual sintonía con Vox, como ocurrió en el pasado con Foro?

-Nadie me ha pedido nunca explicaciones, ni creo que el partido tenga ese tipo de complejos en el ámbito municipal. Siempre digo que miremos cuál es el contenido del acuerdo, no con quién se alcanza.

-¿Está preparado para escuchar que Lugones será la parroquia más beneficiada en el presupuesto?

-Bueno, ya se escucha menos. La mayor inversión es la escuela de 0 a 3 años de la Pola.

-Toda la oposición coincide en que no le gusta esa escuela en el edificio del Cinema Siero. ¿Están dispuestos a revisar el proyecto?

-No. En campaña lo dijimos y no vamos a cambiar porque haya gente a la que no le gusta el sitio. Todo el mundo coincide en que es necesaria y una buena inversión y parece que alguno se escuda en la ubicación para justificar el voto en contra.

-Los padres con niños en Infantil y Primaria deberán desplazarse a dos sitios diferentes.

-Y yo digo ante eso: ¿por qué tiene que haber un aparcamiento delante de cada edificio municipal? Igual tenemos que caminar más y la Pola no es una localidad en la que haya grandes distancias. La tendencia en las ciudadaes es restringir la entrada de vehículos. Al estar céntrico, va a quedar más cerca para la mayoría de la gente. Y donde está ahora, tampoco hay aparcamiento y sí problemas de seguridad con los niños del colegi. Además, ¿cuál era la otra opción?

-Otros partidos, como el PP, proponen ampliar la escuela actual.

-¿Y qué dice el AMPA del Celestino Montoto? Que necesitan espacio, porque el colegio se queda pequeño. Al liberar de ahí la escuela infantil, ese espaciose para este centro.

-Somos Siero critica los recortes en el gasto social frente a las subidas de sueldos, dietas y cargos.

-De Somos estamos habituados a que voten en contra de todo lo que propone el Partido Socialista. Votan en contra y luego buscan una justificación. Y del incremento de las retribuciones, ellos también se benefician, porque las están cobrando igual que el resto.

-La Unión Rural de Siero denuncia su abandono y el gobierno habla de la mayor inversión de la historia en la zona.

-No tenemos nada que decir. Tenemos una línea de trabajo, un programa electoral y respeto a la gente que no comparta nuestra línea. Llevamos cuatro años haciéndolo y ahí están los resultados electorales. Siempre digo que el ruido no es sinónimo de tener mayoría, ni la razón. Habrá que abordar todas esas peticiones de manera individualizada. Y donde tienen razón, como era que los caminos carecían del mantenimiento adecuado, se hace un esfuerzo por aumentar la partida. Es normal que la gente reivindique y reclame más cosas, pero todo no lo podemos resolver e intentamos atender al interés general.

-Porque en Siero habría que matizar qué es zona rural. ¿La Fresneda es zona rural?, ¿Carbayín, que tiene edificios en altura y estación de tren, es rural?, ¿la zona residencial de Tiñana, Meres, Argüelles, Vega de Poja o Hevia es rural? Hay un fenómeno nuevo desde hace unos años y que habría que estudiar, porque genera otra realidad y nuevas demandas. Y es que, afortunadamente, Siero es un lugar elegido como lugar de residencia por su ubicación, servicios y otras cuestiones, y esa gente se construye viviendas unifamiliares. Somos, junto con Gijón, el municipio que más licencias da de este tipo.

-Usted prefiere la inversión pública y atraer empresas al concejo a los planes de empleo local. ¿Hay algún calendario para ocupar el polígono de Bobes?

-Pues sí, yo soy optimista. El año que viene está previsto que se finalice la urbanización. Y estoy convencido de que, a partir de ahí, comenzará a haber implantación de empresas. Me consta que el Gobierno regional está volcado en ello, estamos en total sintonía para que Bobes esté ocupado y vamos a colaborar estrechamente en ese objetivo.

-Ante la llegada de multinacionales como Amazon, ¿no sería más honesto decir que el verdadero beneficio para el concejo es por la vía de impuestos que por el empleo tan precario que generan?

-Es una doble vía. Empleo precario hay mucho comercio que lo tiene hoy en día, no solo Amazon. Creo que no se puede reducir a los impuestos. Los empleos que se crean -hace poco salió una nueva oferta- también es empleo para la gente que no tiene nada . Desconozco el convenio y el salario, pero mejor eso que nada.

-¿Hay algún avance en la puesta en marcha de una incubadora en Siero que estudie nuevos desarrollos tecnológicos?

-Estamos en ello, hemos tenido varias reuniones con distintos organismos y todavía está un poco verde. Es una idea que va a llevar tiempo, pero no renunciamos a ella. Incluso puede ser un centro de investigación que tenga otro fin. Igual aprovechando la sinergia de una gran empresa o algún sector que pueda haber en Asturias o Siero, nos puede permitir tener un centro de investigación pionero en España en otro ámbito. El caso es tener algún centro de investigación.

-¿Será Lugones la sede del Área Metropolitana?

-Lo que espero es que haya Área Metropolitana, la sede es mucho hablar. Nosotros hicimos un ofrecimiento y ahora está todo muy parado. Cuando se retome, esperemos que se avance y que haya consenso.

-¿Sigue abierta la posibilidad de que el Real Oviedo venga a Siero?

-Nunca se ha cerrado, pero tampoco ha avanzado. Sigue el ofrecimiento.

-Si le toca dar algún mitin, ¿cómo convencería a un vecino para que acuda a votar el 10 de noviembre?

-Por suerte, no voy a dar ninguno.

-¿Entendería una abstención masiva?

-Que se vuelvan a celebrar elecciones es uno de los peores escenarios. España necesita un gobierno, pero que pueda gobernar. Tan malo es que haya elecciones como que no sea posible un gobierno. Y yo les culpo a todos, no excluyo a nadie.