«Les convencimos para salir de la casa y a los dos minutos ya no se podía ni respirar» Estado en el que quedó el inmueble, consumido por las llamas. Dos vecinos de Noreña auxilian a una de las parejas afectadas por el incendio desatado en la noche del jueves que calcinó dos viviendas MARCOS GUTIÉRREZ NOREÑA. Sábado, 24 noviembre 2018, 00:43

Unas llamas alertaron en la noche del jueves a los residentes en el entorno de la capilla del Ecce Homo de Noreña. Procedían de un inmueble, dividido en dos viviendas adosadas, y donde Manuel Cabeza y su esposa trataban en vano de sofocar el fuego declarado. El esfuerzo de Manuel, uno de los propietarios del hotel Cristina, no fue suficiente. La manguera que estaba utilizándose no daba a basto. Al percatarse de ello, dos vecinos de la zona fueron en su ayuda. «Les convencimos para salir de la casa y, a los dos minutos, ya no se podía ni respirar», explicó uno de los rescatadores, que prefiere permanecer en el anonimato.

En la otra vivienda residía una pareja joven, familiares de los propietarios de Jamones El Castillo, y que tampoco resultaron heridos. Ayer todavía estaban conmocionados por los hechos: «Se nos quemó la casa y ya está, no hay mucho más que decir», lamentaron.

El incendio que calcinó ambos hogares se originó por una mala combustión de la chimenea hacia las 22.30 horas. Las dotaciones de Bomberos de Asturias desplazadas al lugar controlaron el fuego cuatro horas después. También intervinieron efectivos de la Guardia Civil de Noreña.

«Están todos bien. Era su segunda residencia; aquí viven en verano», relató José María Cabeza, hermano de Manuel. Este familiar explicó que estas casas adosadas «tienen mucha madera», lo que facilitó la propagación de las llamas. Hasta allí acudieron la alcaldesa, Amparo Antuña, y otros miembros de la Corporación. «Sentimos muchísima tristeza», señaló Antuña, quien ofreció el apoyo municipal a los afectados. José Manuel Fanjul, autor de la obra 'Noreña entrañable', explicó que la casa fue erigida en el año 1918, «sobre las ruinas de la antigua capilla del Ecce Homo», destruída también por el fuego en 1901.