La Coral Polifónica de Lugones dona su cesta a la residencia de mayores Donación de la cesta a la residencia de Pola de Siero. / PABLO NOSTI M. G. Viernes, 31 agosto 2018, 00:09

La Coral Polifónica de Lugones donó ayer la cesta de alimentos que sorteó en julio al Asilo Nuestra Señora de Covadonga de Pola de Siero, regentado por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. La junta directiva de la coral lugonense optó por donar la cesta, valorada en 1.500 euros, al no aparecer la persona que resultó ganadora en el mencionado sorteo. El asilo de la pola fue la entidad elegida a tal efecto. Tras varias ediciones en las que la cesta había sido reclamada por su ganador, este año no se produjo tal circunstancia. Los productos y alimentos fueron entregados ayer a mediodía a Sor Josefa Álvarez y Sor María Asunción González. El premio estaba formado por productos, alimentos y bebidas aportadas por los miembros de la coral de Lugones. La residencia Nuestra Señora de Covadonga fue fundada el 10 de febrero de 1886. Se construyó gracias a una donación del indiano Antonio Florencio Rodríguez, quien daría nombre después a la fundación encargada de tutelar sus asuntos internos. En la actualidad once religiosas de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, auxiliadas por 32 profesionales y varios voluntarios, cuidan de los 120 residentes.