«Creemos que el bipartito entre Foro y el PSOE no ha sido nada bueno para Siero» Edgar Cosío, portavoz municipal de IU en Siero. / BELÉN G. HIDALGO «Con el proyecto del centro polivalente de Lugones estamos cometiendo los mismos errores en los que se ha caído en la Pola»Edgar Cosío Portavoz de IU de Siero MARCOS GUTIÉRREZ SIERO. Lunes, 12 noviembre 2018, 02:58

Edgar Cosío García (la Pola, 1980) es concejal y portavoz de IU en Siero desde mayo de 2015. Considera que en estos cuatro años el gobierno del PSOE ha dejado escapar la oportunidad de aprovechar la mayoría de izquierdas que hay en el ayuntamiento en favor de un «bipartito con Foro».

-¿Cómo valora esta legislatura?

-Creemos que la nota para el equipo de gobierno fue de suspenso. El bipartito entre Foro y PSOE no ha sido nada bueno para Siero, porque fue una continuidad de las políticas que venía haciendo Foro, algo que se ve claramente en los presupuestos. Entendemos que lo que necesitaba Siero eran otro tipo de políticas que no se basaran tanto en la pura inversión. Cuando se habla de presupuestos solo se centra el debate en qué obras o inversiones se van a realizar y quedan muchas otras cuestiones por el camino y que se necesitaban desarrollar.

-¿Qué nota le da a la aportación municipal de su partido?

-Creo que estamos siendo uno de los grupos más coherentes y estamos llevando propuestas de nuestro programa electoral. Lo único que lamento es que muchas veces esas propuestas no sean tenidas en cuenta por el equipo de gobierno. Lo que pretendemos es llevar al debate los problemas reales de la ciudadanía de Siero; cuestiones como bienestar social, empleo, infancia y juventud, pero eso cae en saco roto porque el equipo de gobierno se centra en la inversión y poco más.

-¿Qué objetivos tienen con mayo en el horizonte?

-El objetivo es crecer para ser útiles a los vecinos de Siero. En 2015 el concejo votó por un cambio, ya que veníamos de un gobierno nefasto de Foro y la confianza se depositó en el PSOE. Se dio una mayoría de izquierdas en el plenario, pero el bipartito Foro-PSOE reprodujo las políticas que venía habiendo. Nosotros queremos ser una alternativa real a las políticas que ahora hay, esperamos crecer para llevar a cabo ese cambio desde una mayoría de izquierdas.

-¿Se sienten desplazados en la negociación presupuestaria?

-Vemos que la intención del PSOE es no negociar con otros grupos que no sea con Foro, que es su gran socio de legislatura. En el caso de Izquierda Unida no hubo ninguna llamada hasta el momento y no conocemos aún el borrador de presupuestos. Por lo que vimos en prensa, un año más la negociación presupuestaria se centra en las inversiones, de unos 4,2 millones de euros, lo que supone en torno al 10% del presupuesto. Nosotros entendemos que es también importante desarrollar el 90% restante, que es donde están las políticas de bienestar social, empleo, juventud, igualdad o medio ambiente, más allá de la pura inversión.

-¿En que fallan los presupuestos?

-En todo ese 90% el presupuesto falla, porque se vienen cometiendo los mismos errores que hace años. En relación con las inversiones que se anunciaron vemos déficits territoriales. Hay un desequilibrio entre parroquias y se vuelve a olvidar a las de siempre. No hay nada de inversión para Valdesoto, Lieres, Carbayín, Samartino, poca o casi nada de inversión para la Pola...

-¿A su juicio, qué tal está gestionando Siero su participación en el proyecto de construcción del Área Central Metropolitana?

-Muy mal. Resulta que el grupo de gobernanza, que es el que ahora está trabajando más a fondo, se reunió en un par de ocasiones y desde julio a la última reunión no se hizo nada. Nosotros criticamos que en aquella reunión de julio, Oviedo, Gijón y Avilés ya habían ido con un estudio y unos planteamientos hechos. En Siero no se debatió ni se aprovechó el tiempo después de esa reunión para ver y analizar esos otros planteamientos. Tuvimos una reunión de lunes a la que se nos convocó de viernes. El documento que había enviado el Principado no se nos hizo llegar, solamente el lunes a las diez de la mañana después de que lo reclamásemos en la comisión de Urbanismo y después de que la concejala negara que contaban con él, cuando lo tenían desde el viernes a primera hora. Entendemos que hay un intento de que no se hable de este tema en Siero, porque la actitud del alcalde es dejarse llevar por lo que dicen desde la consejería.

-¿Necesita Siero una escuela de idiomas?

-Con esto pasa como con otras muchas cosas. Siero es el cuarto municipio de Asturias, pero solo en los papeles. Luego no se funciona con los servicios que es 'título' merecería. Entendemos que una Escuela Oficial de Idiomas es importante porque, además, este curso se eliminó la alternativa pública que había para estudiar idiomas en el concejo, como era el aula a distancia que había en la Pola. Ya dijimos que debíamos dirigirnos a la consejería para solicitar que se abra una escuela en Siero y si el Principado, por las cuestiones que fuera, no atendía esa petición el ayuntamiento debería abrir un centro municipal de idiomas. Otros grupos fueron reticentes a esta petición, que no supone un coste elevado para el ayuntamiento. Yo puse en el Pleno varios ejemplos que estaban entre los treinta mil y cincuenta mil euros.

-¿Siguen planteando la necesidad de crear un aparcamiento en el mercado de ganado?

-Ya en muchas ocasiones estamos viendo que cuando hay actos en el auditorio, las calles y plazas aledañas están llenas de coches, con las consiguientes multas y molestias para los vecinos. A escasos metros hay un aparcamiento, de una superficie enorme, inutilizado al estar cerrado. Lo mismo ocurre cuando hay actos en la plaza cubierta.