La criminalidad en Siero se redujo un 8,5% en un año Un agente de la Policía Local de Siero junto al Ayuntamiento. / NOSTI Es apreciable el descenso en los hurtos y los robos de coches. Seguridad Ciudadana vincula la caída a la instalación de cámaras en varias localidades MARCOS GUTIÉRREZ SIERO. Lunes, 21 enero 2019, 01:27

Pese a que el pasado año Siero registró el crimen más luctuoso que se recuerda en los últimos tiempos (el asesinato de Miguel Ángel Suárez, 'Michel' presuntamente por su pareja, Ana María García) los datos de criminalidad del concejo mejoraron sensiblemente en el último ejercicio. De acuerdo con el último balance publicado por el Ministerio del Interior, de enero a septiembre de 2018 (últimos datos publicados) se produjeron 972 infracciones penales, un 8,5% menos de las que tuvieron lugar en el mismo periodo del año precedente, 1.062.

Durante los primeros nueve meses del año las infracciones penales en el conjunto del Principado de Asturias (19.312) aumentaron un 0,6%. Especialmente apreciable fue el decremento de los hurtos, que cayeron un 10,9% al pasar de 384 a 342 en un año. Los robos con violencia e intimidación cayeron de 11 casos registrados en los primeros meses de 2017 a los 6 del pasado año. Las sustracciones de vehículos también pasaron de 15 a 9. Los robos con fuerza en domicilios cayeron un 34% en el periodo.

LAS CIFRAS Infracciones De enero a septiembre de 2018 se produjeron en Siero 972 infracciones penales, un 8,5% menos que un año antes. Hurtos Los hurtos descendieron un 10,9% en los primeros nueve meses del año pasado, al pasar de 384 a 342. Robos Los robos con fuerza en domicilios en Siero cayeron de enero a septiembre de 2018 un 34%.

Desde el Ayuntamiento de Siero se interpreta el descenso en delitos como los hurtos y los robos de vehículos como una consecuencia del efecto disuasorio tras la instalación de cámaras en varias localidades del concejo.

El concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz Rodríguez, destacó en este sentido que «todo lo que sea una mejoría lo valoramos positivamente».. El edil responsable de las políticas de seguridad del concejo consideró que los datos muestran que algunas de las medidas que se están tomando, tales como la instalación de cámaras de seguridad en pola de Siero, La Fresneda, Lugones y El Berrón ya están dando sus frutos.

«Con estas cifras vemos que se empieza a dar notar el efecto de las medidas que se han tomado con la instalación de cámaras de vigilancia, que aunque parezca que no ayuda si lo hace». Destacó que el efecto disuasorio de estos dispositivos «es evidente, en robos de vehículos sobre todo». César Díaz adelantó, no obstante, que «de momento» no está prevista la instalación de cámaras en más localidades del concejo. «A lo mejor se hace en un punto concreto en caso de que se detecte un repunte de la delincuencia en la zona, pero en localidades en general no, ya que no podemos inundar toda la población de dispositivos», adelantó. Los comerciantes del concejo consideran que, salvo episodios puntuales, la situación en cuanto a robos y asaltos en establecimientos comerciales del concejo está relativamente calmada. Rosa Vázquez, secretaria de la Asociación de Comerciantes de Lugones (Asecol), comparte esta visión.

«Hasta donde yo sé, salvo por el robo que se produjo el otro día en la tragaperras de un bar de Lugones, la cosa sigue tranquila».