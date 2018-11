Somos critica que el equipo de gobierno rechace hacer el estudio de la nave de El Bayu

El portavoz del grupo municipal Somos Siero, Javier Pintado, criticó ayer que el equipo de gobierno rechace elaborar el estudio histórico-arquitectónico de la antigua licorera de El Bayu, tal y como le ha pedido el Consejo de Patrimonio Cultural del Principado en el marco del expediente de rehabilitación de la chimenea vinculada a la nave. El conjunto es en la actualidad propiedad de la empresa eléctrica EdP. «El Ayuntamiento tiene que defender la historia, el presente y el futuro de Siero, de nada nos sirve que esté más interesado en destruir lo que heredamos que en conservarlo», señaló el edil tras preguntar por las intenciones de los socialistas en la comisión informativa de Urbanismo.

Precisamente, EL COMERCIO desveló ayer que Patrimonio cursó dicha solicitud al Consistorio debido a la falta de información existente sobre las características del inmueble que permita valorar si es merecedor de protección o no. La prescripción no es vinculante. «Si esta petición abre una oportunidad para que se rehabilite, hay que explorarla al máximo y a partir de ahí, si esa no es una vía útil habrá que ver cómo podemos hacer para que Siero mantenga el edificio y no borrar el pasado industrial de la Pola», defendió Pintado.

Somos Siero ya había reclamado el pasado verano que se siguiera el criterio de Patrimonio y que se velara por la rehabilitación de la antigua licorera para destinar el edificio a equipamiento. «El equipo de gobierno tiene que cambiar de actitud e intentar conservarlo», insistió el edil.