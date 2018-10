Los críticos entregan 106 avales para presidir Festejos y Jenaro Soto descarta presentarse Lucía Noval, Faustino Prieto y Elena Día, ayer, durante la presentación de la candidatura y los avales en Festejos. / NOSTI El presidente de la sociedad resolverá el próximo lunes si la documentación aportada es válida para continuar con el proceso electoral LYDIA IS POLA DE SIERO. Martes, 16 octubre 2018, 00:26

El sector crítico de la Sociedad de Festejos de la Pola, encabezado por Lucía Noval Casielles, presentó ayer su candidatura a la presidencia de la entidad acompañada de 106 avales, una cifra ligeramente superior a los setenta requeridos por la actual directiva.

La joven acudió acompañada de Elena Díaz, Sergio García, David Cimadevilla y Faustino Prieto y la entrega de la documentación no estuvo exenta de polémica. El presidente, Jenaro Soto, reclamó las copias de los DNI de todos los avalistas, algo que se negaron a entregar al considerar que vulnera la Ley de Protección de Datos. «Las tenemos, pero sus titulares expresamente nos advirtieron de que no entregaban sus datos a la actual directiva, no es legal que pida información que la sociedad no tiene en su base de datos», explicó Sergio García, que defendió que permitirían que Soto las sellara para presentarlas en caso de que fuera necesaria su comprobación, un extremo que el presidente denegó. El documento del aval autoriza al comité electoral a la comprobación de la veracidad de los datos a través de la información de la que dispone la sociedad.

Asimismo, lamentaron la multitud de trabas sufridas en los últimos meses. «Con sus normas, no estamos todos los que querríamos porque se impidió a varias personas hacerse socios y a otros se les quitó la antigüedad sin razón alguna, fue uno por uno poniendo problemas y vulnerando los estatutos, con el único argumento de que si no estamos contentos vayamos al juzgado», aseguró Elena Díaz. No obstante, recordó que la candidatura está abierta a cualquier persona que quiera integrarse en ella y colaborar con el nuevo proyecto.

Aunque aún no han querido desvelar datos concretos de sus proyectos para las fiestas de la Pola, el grupo de jóvenes -que lleva trabajando en la candidatura desde hace un año-, asegura que tienen «ideas muy modernas y productivas» con las que quieren recuperar la participación de la sociedad polesa y garantizan una gestión transparente de la entidad.

Plazo hasta el jueves

Por su parte, Jenaro Soto confirmó ayer que no se presentará a la reelección, aunque tampoco desveló si algún integrante de su directiva estaría dispuesto a asumir el relevo. «Toca cambiar de aires», aseguró.

El plazo para presentar las candidaturas de forma presencial finalizó a las doce de la noche y, según explicó, se concederá un plazo de 48 horas -hasta el jueves-, por si hubiera alguna otra enviada a través de Correos. «A continuación se revisará toda la documentación aportada y comunicaremos si se acepta o no la candidatura y los motivos», apuntó. Soto calcula que el proceso finalizará el próximo lunes.

Por otro lado, en caso de que la candidatura presentada por el sector crítico quede invalidada por incurrir en algún tipo de incumplimiento, el actual presidente aseguró que «seguiré en el cargo hasta que haya una nueva junta directiva y quedará anulada la convocatoria electoral».

Asimismo, justificó el carácter extraordinario del proceso al no haber agotado su mandato.