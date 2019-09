Cuatro grupos de Siero solicitarán un Pleno monográfico sobre la zona rural Los cuatro portavoces municipales presentes ayer en el Centro Social de Carbayín Bajo. / PABLO NOSTI Fue el compromiso alcanzado ayer por el PP, IU, Ciudadados y Somos con la Unión Rural, que había convocado a los portavoces municipales JUAN VEGA CARBAYÍN. Jueves, 19 septiembre 2019, 00:21

Los portavoces municipales del Partido Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos y Somos Siero se comprometieron ayer a solicitar al equipo de gobierno socialista que convoque un Pleno extraordinario para abordar, de forma monográfica, la situación y las necesidades de la zona rural del concejo.

La propuesta partió de la Unión Rural de Siero, que había convocado a una reunión vespertina en Carbayín a los portavoces de los ocho grupos de la corporación, si bien no acudieron el PSOE, la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Vox y Foro. Estos dos últimos excusaron su ausencia, según se informó en el acto, al que asistieron una veintena de miembros de esta plataforma, entre ellos, exalcaldes de barrio y portavoces de asociaciones vecinales.

El portavoz del PP, Cristóbal Lapuerta, aseguró que lo «más importante» en la zona rural es «mantener a la población; aquí no va a venir gente joven a vivir si no tienen nada que dar a sus hijos». Además, prosiguió, «es necesario buscar pequeñas empresas que se establezcan en la zona». Y recordó cuando en el Pleno de investidura le pidió al alcalde, Ángel García, «que no pasase el rodillo, pero, con los presupuestos, no hizo caso».

Por parte de esta plataforma vecinal asistieron una veintena de personas

El portavoz de Somos, Javier Pintado, fue especialmente crítico con el gobierno socialista: «Lo que no vale es aprobar los presupuestos y luego venir a la zona rural a ver qué pasa». A su juicio, los presupuestos «tienen que entenderse como un concepto de igualdad, no que el 80% del mismo esté dedicado, exclusivamente, a La Pola o a Lugones». También planteó la cuestión de si los pueblos «ya están muertos o aún les queda un último envite».

Desde IU, la concejala Lydia Is opinaba, en relación a los presupuestos, que «ya están aprobados mucho antes de que los partidos nos reuniésemos con el gobierno». Y apoyó a la Unión Rural en sus reivindicaciones. «Aquí se necesita un plan a largo plazo para garantizar la supervivencia de los habitantes rurales que viven en el concejo de Siero», dijo.

Los alcaldes de barrio

Una medida que apoya la portavoz de Ciudadanos, Patricia Martín, quien, además de apoyar ese Pleno monográfico, cree que «hay cosas que se pueden aprobar por comisión y que pueden ser muy válidas para la zona rural». Y añadió que «es un problema que no es solo del municipio, sino autonómico». La formación naranja también considera que el regidor sierense debería posicionarse sobre los alcaldes de barrio: «Es una figura representativa y de mucha utilidad en el concejo».

El presidente de la asociación de vecinos de La Malpica, de Carbayín, Víctor Fernández, aseguró en nombre de sus compañeros de la Unión Rural que van a llegar «hasta donde haga falta». También recordó que llevan esperando desde el día 11 de julio una respuesta del alcalde de Siero «para poner solución a los problemas relacionados con la reparación y limpieza de caminos, el alumbrado, el abandono de las sendas peatonales o el mal estado del mobiliario urbano».

Juan Luis Muñiz, del pueblo de La Fresneda, cuestionó la pasarela peatonal entre la urbanización homónima y Lugones, precisamente, por dejar excluido del proyecto a este núcleo rural.