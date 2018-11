Cuerpos de acero en Pola de Siero Los deportistas posan ante el jurado en una fase del Campeonato de España de Fisicoculturismo y Fitness . / FOTOS: IMANOL RIMADA El Campeonato de España de Fisicoculturismo y Fitness reúne a 251 deportistas de toda España MARCOS GUTIÉRREZ LA POLA. Domingo, 4 noviembre 2018, 01:25

Siero es durante el fin de semana la capital nacional del fisicoculturismo. Desde ayer y hasta hoy, 251 atletas toman parte en el Campeonato de España de Fisicoculturismo y Fitness. El evento, organizado por el Club Deportivo Básico Astur Roberto y con el patrocinio del Patronato Deportivo de Siero, coincide con el cincuenta aniversario de la competición, que el pasado fin de semana tuvo lugar en su otra sede de Albacete.

A las ocho de la mañana comenzó a desarrollarse el pesaje de los participantes en el concurso. Roberto Martínez, organizador de la prueba, explicó que esta fase «se desarrolló de manera muy ligera y rápida, ya que trabajamos con sistemas informáticos punteros». Este veterano deportista es uno de los pioneros de la disciplina en la región y, asimismo, uno de sus más firmes defensores. Considera que el que se está desarrollando en el auditorio de la Pola es «el campeonato más importante y, además, coincide con las bodas de plata este fin de semana».

No dudó en destacar el importante nivel competitivo y la gran presencia de público que acudió. Dependiendo de la categoría los jurados priman diferentes criterios estéticos y físicos . «En Asturias compiten atletas en más de veinte categorías. En realidad son más, pero no sería posible desarrollarlo en un fin de semana», dijo. El organizador del evento considera que «en cualquier gimnasio» de barrio hay un nutrido número de personas que practican esta disciplina a diferentes niveles. «Ya no es un desconocido, sino todo lo contrario», recalcó. En este sentido, valoró la transversalidad del fitness y el fisicoculturismo, ya que sus enseñanzas se aplican en deportes como el atletismo o el tenis, para incrementar los niveles de fuerza y resistencia de los competidores. A la prueba, que se reanudará hoy, han acudido deportistas de todas las provincias de España. Su responsable indicó que las edades de los practicantes varían «desde los junior, categoría en la que hay chicos con 19 años, o los master, con más de setenta».