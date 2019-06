Los alumnos de la Escuela de Música de Siero ofrecerán mañana, a las 20 horas, en el Auditorio, el concierto de fin de curso. La escuela cuenta con más de 400 inscritos, de 18 meses en adelante. El concierto comenzará con los pequeños de 'Música y Movimiento' y seguirá con la tradicional, acordeón, flauta, guitarra, piano, saxofón, violín y violonchelo. Cerrarán los alumnos de Conjunto tocando 'Black is Black' de Los Bravos y 'Don't let it bring you down' de Neil Young.