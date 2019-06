Daniel García invitado a la graduación del Río Nora

El profesor y escritor Daniel García Granda participó ayer en el acto de graduación de 51 alumnos de Bachillerato del Instituto Río Nora celebrado en el Auditorio. El colaborador de opinión de EL COMERCIO fue invitado a pronunciar unas palabras como exalumno del centro. Trató de transmitir a los presentes un mensaje tranquilizador y explicarles que una mala trayectoria en Secundaria no tiene por qué abocar a un fracaso posterior. Y relató su caso personal: de repetir dos cursos en el instituto, acabó licenciándose en Filología Inglesa en la Universidad de Oviedo y obtuvo una diplomatura en la Universidad del Ulster y ha ejercido como profesor de Inglés en Irlanda del Norte, Estados Unidos y España, aparte de ser un excelente poeta. También restó dramatismo a quienes no pueden matricularse en una carrera y tienen que elegir una segunda opción con la que pueden llegar a ser igual de felices. Y lo ejemplificó con el poema 'Road no Taken', de Robert Frost. García sí subrayó la importancia del «factor humano». Y mencionó a los profesores que le dejaron huella: Paco Noval y Daniel Ruisánchez y al exdirector Luis Iglesias. Hubo actuaciones de la Banda de Gaites Conceyu de Siero y de varios alumnos, la proyección de un vídeo e intervenciones del director, Daniel Gancedo, y de representantes de los alumnos.