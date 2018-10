«Debemos dejar de utilizar el IES de la Fresneda como herramienta electoral» Sergio García, portavoz de Ciudadanos en Siero. / PABLO NOSTI «Me gustaría seguir, pero no es decisión mía. Si el partido pregunta yo les contestaré que estoy muy cómodo y con las fuerzas intactas» Sergio García Portavoz de Ciudadanos en Siero y secretario de Organización MARCOS GUTIÉRREZ SIERO. Sábado, 13 octubre 2018, 01:15

Sergio García es un activo importante en la estructura de Ciudadanos. No en vano el portavoz de la formación en Siero fue designado como secretario de Organización por la dirección nacional. Pese a que su llegada a la política municipal hace algo más de tres años fue su bautismo de fuego, no duda en valorar la experiencia como «muy gratificante».

-¿Cómo valora estos casi cuatro años en el Ayuntamiento?

-Muy positivamente. En 2015 carecía de la experiencia que requiere el compromiso de estar en una institución como es un ayuntamiento, pero he tenido mucho apoyo por parte de los miembros de la agrupación y eso me ha servido para ponerme al día. La experiencia en estos años es positiva, porque hemos conseguido llegar a acuerdos con el equipo de gobierno. Ha habido negociaciones, hemos podido apoyar unos presupuestos anuales y modificaciones de crédito en base a la incorporación de propuestas que ha realizado Ciudadanos.

-¿Qué destaca de la actividad municipal en esta legislatura?

-Pongo en valor que, aún habiendo ocho partidos políticos con dos no adscritos, hemos sido capaces algunas formaciones de priorizar el interés general al particular o partidista. Cuando me he sentado a negociar con el alcalde obviamente no se incorporaban el 100% de las propuestas que traíamos, pero entiendo que dada la composición aritmética de la Corporación la idea es priorizar el interés de todos. Ha habido partidas importantes en saneamiento para las zonas rurales y otra serie de compromisos que, aunque no hayan sido unos presupuestos 100% de Ciudadanos, hacen prevalecer el interés de todo el mundo. Se han sacado en tiempo y forma unos presupuestos estos años, algo por lo que nadie hubiera dado un duro. Por eso hago un llamamiento a esas formaciones que están en el no por el no.

-¿Se piensa ya más en las elecciones que en alcanzar acuerdos?

-Estamos ahora mismo en negociación de presupuestos para 2019 y yo le he sido muy claro al alcalde. Independientemente de que haya un proceso electoral por el medio, Ciudadanos va a estar en la posición de sumar. Me sentaré con él a negociar sin mirar tácticas ni estrategias. Antepondré el interés de todos los ciudadanos del concejo. Eso creo que habla muy a las claras de la política que quiere desarrollar el partido. Para nada nuestra posición va a ser la de pensar en 2019.

-¿Volverá a ser candidato?

-Este periodo ha sido muy gratificante. Me he sentido muy cómodo, adquiriendo esa experiencia en la administración local, por lo que comenzaría 2019 con un bagaje. Ciudadanos hasta enero no va a tomar la decisión de quién va a encabezar las listas, no solo en Siero sino tampoco en Asturias u otros municipios del país. Por lo tanto estaré donde el partido decida que tengo que estar. La clave de nuestra formación es seguir trabajando hasta final de mandato y en eso estamos. Sí me gustaría seguir, pero no es decisión mía. En el caso de que el partido pregunte yo les contestaré que estoy muy cómodo y con las fuerzas intactas.

-¿Seguirá luchando por lograr un plan municipal frente al fuego?

-No hay mejor cosa que prevenir. Cuando realizamos la propuesta en el Pleno contó con el apoyo de todos los partidos, excepto Foro y PSOE, con unos argumentos que, como poco, daban lugar a la perplejidad. El PSOE se defendió diciendo que había un plan autonómico y Foro presentaba una propuesta de unos bandos en las parroquias. Es un problema y yo así lo hice ver en el Pleno. Siero encabeza el ranking de municipios en incendios forestales. Tenemos una extensión muy amplia, viviendas cercanas a masas forestales y lo que decíamos es que tenemos una responsabilidad contraída con los vecinos de tener un plan por si acaso.

-¿Tiene Siero un problema en el déficit de policías locales?

-En todo lo que es la administración local sí he notado que hay carencias en muchas áreas, como pueden ser Servicios Sociales, Urbanismo, la Tenencia de Alcaldía de Lugones... es notable la carencia de personal, pero donde es más seria es en los agentes de la Policía Local. Al principio del mandato le hice llegar al alcalde lo que consideramos que debía ser la estructura adecuada por población, extensión y trabajo de la policía y la ha metido en un cajón. Ahora se nos presenta la circunstancia de que va a entrar en vigor la ley de jubilación anticipada, que atañe a los policías locales. Eso es un gran problema y nos podemos encontrar que en unos meses la plantilla de agentes de Siero sufra una merma. A esto hay que sumarle que el periodo de formación de los nuevos efectivos es de un mínimo de nueve meses. Podemos encontrarnos que, en un momento en el que la ciudadanía reclama más presencia policial, no tenemos agentes. He solicitado saber qué previsión tiene el equipo de gobierno y, de momento, se da la callada por respuesta.

-¿Qué opina del 'baile' de fechas de inicio del IES de La Fresneda?

-Desde Ciudadanos, tanto en el ámbito autonómico como local, apoyamos al 100% la construcción del instituto de la Fresneda, porque entendemos que es una necesidad. Es más, todos los partidos del ámbito local hemos llevado en nuestro programa que tiene que ser una realidad. Yo no quiero que la cuestión se enquiste. Ahora mismo hay una formación, el PP, que quiere hacer más defensa que ninguna del tema del instituto. Puede provocar que esta situación, por las fechas en las que estamos, haga que el PSOE se enroque en una posición táctica por esta postura del PP. Debemos dejar de utilizar como herramienta electoral el instituto de La Fresneda. Los partidos hemos de estar por encima de estas circunstancias. Mucho me temo que esto va a hacer que la situación se encalle.