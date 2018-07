«Le dije que no, quería irme y me agarró del brazo», dice la menor que denunció una violación en El Carmín El camino donde se produjo en la noche del lunes la violación denunciada por una menor. / PABLO NOSTI Según el atestado policial, la presunta víctima asegura que ambos se conocieron durante la romería y que decidieron irse a un lugar apartado pero que posteriormente ella se negó a mantener relaciones. El acusado declaró que la relación fue consentida. La Fiscalía pide para él alejamiento de la víctima a 500 metros ELCOMERCIO.ES Miércoles, 25 julio 2018, 15:10

«Quise abandonar el lugar porque temí por mi integridad. Él me agarró el brazo impidiéndome que me fuera. En todo momento le dije que no». La joven que denuncia haber sido víctima de una violación el pasado martes de madrugada durante las fiestas de El Carmín de Pola de Siero, ha manifestado ante la Policía que en todo momento se negó a mantener relaciones con el presunto agresor. Según recoge el atestado policial, la joven y el acusado, un gijonés mayor de edad detenido este miércoles por la mañana, se habían conocido en la romería y tras sentir atracción uno por el otro, se habían besado y posteriormente se habían ido «cada uno por su lado». No obstante, tal y como declaró la denunciante ante los agentes, el presunto agresor y ella se volvieron a encontrar y fue él quien le invitó a irse «lejos de la gente». Una propuesta a la que ella rehusó pero que posteriormente aceptó.

En su versión, la menor sostiene que se fueron de la zona apartada donde el joven le pide que le practique una felación, una propuesta a la que la joven accedió, tras lo que el chico le pidió que se bajase los pantalones para hacerle «más cosas». Según el relato de la presunta víctima, ésta entendió que el joven pretendía penetrarla y se negó gritándole «no me la metas». Fue entonces cuando, según la joven, el presunto agresor empezó a insistir y ella quiso abandonar el lugar «temiendo por su integridad». Ante la negativa de la joven y siempre según el testimonio del la menor, el chico la habría agarrado por el brazo «impidiéndome que me fuera del lugar».

Empezó entonces una discusión en la que, según la víctima, mientras ella se negaba a mantener relaciones con el joven, éste insistía. Según explica el atestado policial, el acusado le dijo en ese momento a la joven que se tirase al suelo y ésta accedió a la petición «por miedo». «Me penetró primero vaginalmente para luego hacerlo de forma anal», aseguró la víctima ante la policía. El dolor de la presunta agresión hizo que la denunciante comenzase a llorar, ante lo que el joven decidió marchar, según asegura la denunciante «sin ayudarme a levantarme del suelo».

Tras la presunta violación, otro joven fue quien inicialmente le ofrece ayuda a la víctima hasta que aparecieron las amigas de la denunciante. Por su parte, el acusado ha declarado ante la Policía que las relaciones fueron consentidas. La Fiscalía ha solicitado al juzgado como medida cautelar el alejamiento del presunto agresor a 500 metros de la víctima y la prohibición de comunicarse con ella.