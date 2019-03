«Hay un déficit del gobierno con las personas que no son del centro» El candidato del PSOE a la Alcaldía de Noreña, Unai Díaz. / IMANOL RIMADA A la cabeza de una lista renovada, aspira a recuperar el bastón de mando en mayo para que no haya «ciudadanos de primera y de segunda» Unai Díaz Candidato del PSOE a la Alcaldía de Noreña MÓNICA RIVERO NOREÑA. Domingo, 17 marzo 2019, 01:34

Noreñense de toda la vida, no hay una sola persona a la que no salude por la calle. Unai Díaz está decidido a devolverle la Alcaldía de Noreña a los socialistas. Militante en las Juventudes Socialistas desde los 19 años, presidente de la Sociedad de Festejos y concejal y portavoz municipal del grupo, la candidatura de Díaz para las próximas elecciones ha contado con el apoyo de todo el equipo local.

-Es el único concejal que repite en la lista, ¿le tranquiliza o le resta emoción a la candidatura?

-La verdad es que no lo había valorado como tal. Se me dio la oportunidad de repetir y dije que estaría a disposición del partido para ocupar el puesto más adecuado, fuese el número uno o el último, ahora tengo la oportunidad de cambiar lo que no pude desde la oposición. La lista está llena de gente nueva y joven. Al final, nos cansamos de ver las mismas caras. Queríamos que fuesen, sobre todo, personas independientes, con cierto arraigo a Noreña y que tuviesen cierta trayectoria de vida social en el municipio. Si nos presentamos a unas elecciones, el Partido Socialista no puede presentarse de un modo que no sea para ganar.

-Otra de las características que se han destacado de la lista es que se trata de una lista paritaria.

-El PSOE en sus estatutos fija que haya tantos hombres como mujeres en la lista, nosotros tenemos ocho hombres y ocho mujeres, y encantados de que sea así. En algunos sitios, esto puede ser un inconveniente: para nosotros no. Es una ventaja, tenemos hombres y mujeres capaces de asumir responsabilidades y queremos mostrarlo al municipio.

-¿Y qué políticas de su programa van a reflejar este pensamiento igualitario?

-En este sentido todavía estamos trabajando en el programa electoral. Durante los últimos años, ya desde nuestro gobierno y en la oposición hemos impulsado acuerdos para formar parte de los pactos contra la violencia de género tanto estatal como regional, que por suerte se firmó la semana pasada y que quiero felicitar públicamente. En ese sentido no es una cuestión de ideología o partidista.

-¿Significa esto que se avecinan tiempos de cambio para Noreña?

-El Partido Socialista ha tenido la oportunidad de gobernar durante dos legislaturas en Noreña, no es que ahora queramos romper con el pasado, pero sí que tenemos que buscar gente comprometida que quiera hacer cosas. Tenemos que hacer un lista plural, que integre gente de todas las zonas, de diferentes edades, diferentes intereses en su vida diaria y que políticamente sean todos progresistas.

-¿Tienen buenas perspectivas para el 26 de mayo?

-Partimos con la idea de ganar, sabemos que será un reto, porque no somos la fuerza mayoritaria de Noreña actualmente y sabemos que durante cuatro años el equipo de gobierno ha tenido mucho dinero para poder invertir en las diferentes zonas de Noreña, que ellos considerasen más adecuadas. Nuestra idea principal es que no puede haber ciudadanos de primera y de segunda.

-De no ser así, ¿habrá pacto?

-Nosotros, a día de hoy, no podemos negar ningún tipo de acuerdo político con nadie. Es cierto que hace poco dijimos que no pactaríamos con partidos de ultraderecha, en este caso hablábamos de Vox, pero después de que se produzcan los resultados electorales nosotros estamos dispuestos a pactar con cualquier grupo político, porque entendemos que lo que sea mejor, lo que sirva para sumar acuerdos e intereses para la ciudadanía, también es beneficioso para el Partido Socialista.

-Hace unos años decía que vivíamos en «el tiempo del miedo», sobre todo, del «miedo a hablar de política», ¿sigue siendo así?

-Estamos viviendo un tiempo de cambio continuo, yo creo que las palabras en política casi que las lleva el viento. Algunos de los grandes partidos deberían de fijarse más en cuáles son las necesidades que tiene una persona a pie de calle y menos en las encuestas. Ciudadanos decía hace poco que no iba a pactar después de las elecciones del 28 de abril con el PSOE; yo creo que no es el momento de hablar de pactos electorales pensando dónde puede estar el voto oculto, las políticas siempre tienen que ser a la cara.

-Lleva militando desde los 19 años, como noreñense, ¿lograr la Alcaldía sería el culmen de su carrera política o habrá más?

-Tampoco es que sea una persona que tenga una ambición desmedida. Nunca tuve un interés especial en la Alcaldía, pero si te surge la oportunidad, pues te gusta, crees que es la manera en la que puedes cambiar las cosas desde una posición en la que puedes formar equipo y ejercer el liderazgo.

Suciedad y el Plan General

-En el caso de llegar al cargo, ¿qué tres proyectos ejecutaría con máxima prioridad en la villa?

-El primero, la suciedad. La gente por la calle te lo comenta y oyes conversaciones en diferentes foros. Y, sobre todo, la diferencia que hay entre la zona más céntrica y el extrarradio. Lo que antes denominábamos vecinos de primera y de segunda. Lo segundo, sería la aprobación, que espero que se haga durante este mandato, del Plan General de Ordenación Urbana y un desarrollo del mismo. Y la tercera: una inversión presupuestaria para obras como pueden ser el polideportivo, la piscina municipal o calles que tienen graves deficiencias.

-¿Ha repetido en varias ocasiones la expresión 'ciudadanos de primera y de segunda'? ¿Considera que actualmente se está tratando así a los noreñenses?

-Yo creo que hay un déficit del gobierno actual con las personas que no se encuentran en el centro del municipio. En primer lugar, en cuanto a limpieza y, en segundo lugar, en cuanto a dotación de servicios. A la hora del mandato se han olvidado por completo de facilitar ciertas cuestiones a los vecinos de La Felguera; un buen ejemplo ha sido la reciente cuestión del saneamiento, que quedará pendiente y es un futuro proyecto en el que habrá que invertir.

-¿Una última consideración como candidato? ¿Algo que se haya dejado en el tintero?

-Independientes Por Noreña y Foro están aprovechando estos últimos meses de legislatura para intentar cambiar muchas cosas que en el pasado no hicieron y no pretendo dejarles que obvien de alguna manera el presupuesto que, aunque no se haya aprobado, está prorrogado, y tiene que durar hasta el 31 de diciembre y no puede ser que en el mes de mayo, porque haya unas elecciones, se haya agotado. Quedan muchos meses de gestión y no deberían hacer campaña desde el gobierno. Noreña ya está cansada de ese tipo de artimañas para cambiar la realidad, lo que necesita es una planificación. No se puede hipotecar a los que vengan detrás.