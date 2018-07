«No hay que demonizar las fiestas, el consumo de alcohol es un problema social» César Díaz, concejal de Seguridad Ciudadana, en la Pola. / PABLO NOSTI «Continuaremos con campañas específicas para prevenir desde la base las agresiones machistas» César Díaz Edil de Seguridad Ciudadana y Festejos de Siero LYDIA IS POLA DE SIERO. Domingo, 29 julio 2018, 00:21

César Díaz es el concejal responsable del área de Seguridad Ciudadana de Siero. También se ocupa de Festejos, Movilidad, Turismo y Ferias y Mercados y esta semana ha tenido que enfrentarse a la primera denuncia por agresión sexual presentada en El Carmín por una ovetense de 17 años que se saldó con la detención de un joven gijonés, que quedó después en libertad provisional. La resaca de la principal fiesta del concejo también ha traído consigo un debate sobre el consumo de alcohol -sobre todo bebidas blancas- entre menores, que protagonizaron varias intoxicaciones etílicas en la romería.

-Una denuncia por una presunta violación el año en el que el Ayuntamiento puso en marcha una campaña específica contra la violencia machista en las fiestas con camisetas y reparto de folletos. ¿Va a llevarse a cabo alguna actuación o iniciativa concreta más?

-El caso de la denuncia está en fase de instrucción todavía y hay que ser prudentes al respecto hasta que el juez se pronuncie. En cuanto a las iniciativas, ya hemos empezado a trabajar en esa línea con una colaboración con las sociedades de festejos a través del reparto de pasquines y continuaremos con las campañas de concienciación porque se trata de erradicar desde la base ese tipo de conductas.

-¿Preocupa en el equipo de gobierno un incremento de denuncias por agresiones machistas?

-Claro que hay preocupación y trabajaremos conjuntamente con las Fuerzas de Seguridad del Estado y las sociedades de festejos del concejo para tratar de prevenir que sucedan estas agresiones, pero tampoco debemos generar alarma. Al Carmín vienen decenas de miles de personas y la gran mayoría se comporta de forma normal. Ocurre lo mismo con el consumo de alcohol, es algo que se da muy a menudo y no solo en El Carmín, no hay que demonizar las fiestas. No es un problema exclusivo de Siero, es un problema social que supera a lo que podemos hacer desde el Ayuntamiento y en cuya solución hay que involucrar tanto a la sociedad como a las instituciones. Tenemos que buscar que se reduzca a través de la educación y a la sensibilización y para eso es necesario un trabajo conjunto.

-¿Tiene la Policía Local formación específica para abordar las agresiones sexuales o debe reforzarse? ¿Y hay capacidad para atender a las víctimas en grandes eventos?

-Tenemos una policía muy profesional, con diferentes agentes especializados. En concreto, hay dos personas con formación específica en violencia de género y desde luego que se podría ampliar. Estoy convencido de que entre los agentes hay voluntarios para formarse en esta materia y ofrecer una atención mejor.

-La denuncia ha reabierto también un debate sobre el consumo de alcohol entre menores y la práctica del botellón, ya no solo en El Carmín, también en otras fiestas del concejo. ¿Existe un problema?

-El problema que nos preocupa no es el botellón, es ese consumo excesivo de alcohol que debemos tratar de erradicar, al igual que el consumo de drogas. Como decía antes, no es algo que ocurra solo en Siero.

-El año pasado, tanto en Pañeda como en Lieres se produjeron numerosos desperfectos a raíz de jóvenes que en lugar de estar en el prau hicieron botellón en las inmediaciones y desde Collao también hay quejas por la suciedad que dejan en el entorno de la iglesia. ¿El Ayuntamiento va a tomar alguna medida de cara a las fiestas que quedan por celebrar?

-Nosotros no las organizamos, por lo que las medidas específicas deben partir de la voluntad de las asociaciones o de las sociedades de festejos que se encargan de las fiestas. Pero desde luego que, si quieren trabajar en esa línea, les apoyaríamos.

-Volvamos a la Policía Local. El sindicato CSIF critica la gestión que lleva a cabo el jefe. ¿Qué le parece?

-Tengo total y absoluta confianza en el jefe de la Policía Local y en las medidas que está tomando hasta la fecha.

-Ante las jubilaciones inminentes y la plantilla envejecida, ¿hay previsión de sacar más plazas?

-Se están cubriendo las plazas de las jubilaciones y se está mejorando la dotación de la plantilla. Ya hemos incorporamos dos agentes que corresponden a la oferta de empleo público de 2017. Faltan por salir dos plazas correspondientes a este año.

-Hay quejas por el estado de las dependencias, ¿hay que pensar en otra ubicación?

-Debemos tener en cuenta que el local actual es un edificio catalogado y eso limita algunas de las actuaciones que podríamos realizar, pero estamos intentando mejorar las instalaciones. Ya hemos llevado a cabo una mejora de las telecomunicaciones, que redundan en beneficio de los agentes y de la ciudadanía, se ha cambiado la calefacción y se ha renovado el pavimento. Creo que tenemos unas instalaciones muy dignas.

-Esta ha sido la legislatura en la que por primera vez se restringió el tráfico de vehículos pesados en Lugones. ¿Qué influencia está teniendo?

-Creemos que se trata de una decisión acertada en cuanto al tráfico y para contribuir a disminuir la contaminación. Es un paso más, dentro de otras medidas como el impulso de la bicicleta como medio de transporte, que se está dando y se debe ver de forma conjunta.

-También han instalado cámaras de videovigilancia en los accesos a Lugones y ahora en La Fresneda y la Pola. ¿Cuál ha sido el resultado?

-Están ayudando a la resolución de sucesos, nos ofrecen una herramienta más para las pesquisas. Además, no se puede olvidar que tiene un factor de disuasión importante. Llevamos varios años con un descenso marcado de la criminalidad en el concejo, desde el 2014 hasta 2017 ha descendido un 8,4 por mil y confiamos en que las medidas que se están tomando sigan contribuyendo a disminuir esas cifras.