IU denuncia la ampliación ilegal de la nave de una empresa de un edil de Noreña La parte ampliada se puede observar en la parte izquierda de la nave de Juntamar. / IMANOL RIMADA El portavoz Javier Ardura acusa a Juntamar de falta de licencias y del impago de tasas en las obras finalizadas el pasado agosto en la cárnica MÓNICA RIVERO NOREÑA. Sábado, 19 octubre 2019, 01:26

Izquierda Unida ha denunciado la ampliación ilegal de la empresa cárnica Juntamar, de la que es socio el edil independiente Francisco Noval. La factoría no contaba con licencia de obra. «La empresa ha ignorado la legalidad vigente y la respuesta del Ayuntamiento está siendo nula», sentenció el portavoz de IU.

Javier Ardura, que accedió al expediente por Registro el día uno del presente mes, aseguró que el único documento requerido por parte de la administración fue una solicitud de acreditación de la representación y un informe previo el 17 de julio «para definir con claridad el objeto de la solicitud» de Juntamar. «A miércoles todavía no se había contestado y la obra está terminada», afirmó el edil.

Apenas cuatro horas antes otro documento expedido por la Oficina Técnica indicaba que, ante la aprobación no definitiva del Plan General de Ordenación Urbana, en la que estaba contemplada la ampliación de Juntamar, la obra debía regirse por la normativa entonces vigente: por las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Concejo de Noreña, recogidas en el BOPA, con fecha del 23 de julio de 1992. Además debían aportarse secciones acotadas de la edificación actual y la propuesta ya que «en el proyecto no va marcado claramente qué es lo que ya estaba hecho y qué se propone».

Tampoco se percibieron las tasas previas a pagar por la licencia. «No puede haberlas porque en concepto de qué factura el Ayuntamiento si no se conoce el proyecto definitivo», reflexionó Ardura. A principios de agosto -antes del 10-, la obra de ampliación en la nave situada en La Reguera de Noreña se terminó «en tiempo récord».

«La dimensión preocupante del tema», para IU, es que el consejo de administración está formado por cinco hermanos propietarios, de los cuales «uno de ellos forma parte también de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento y es concejal de IPÑ». Se trata de la empresa inscrita en el registro mercantil como Noval Junquera e Hijos S.L., más conocida como Juntamar, de la que forma parte Francisco Javier Noval, actual edil de Deportes en la villa condal, que ayer no quiso realizar declaraciones al respecto a este periódico.

«La concejalía de Obras podrá decir que no sabía nada, pero a la par se desarrolló la obra de la tubería de abastecimiento de agua de la zona, que pasa por delante», incidió el portavoz del grupo de izquierdas.

«Yo no soy quién para pronunciarme, pero lo expongo a la luz pública para que sea el organismo pertinente el que se ocupe», indicó Ardura, que aseguró que su intención no es en ningún caso «meter miedo» a nadie «como se me ha acusado en otras ocasiones», sino «informar» de las irregularidades a la ciudadanía.