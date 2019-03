Somos denuncia «errores» en el recurso contra la anulación del plan de la gasolinera

El portavoz de Somos Siero, Javier Pintado, denunció ayer que el recurso municipal contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo -que había anulado el plan especial y el estudio de implantación para legalizar la gasolinera de Ullaga- «se presentó fuera de plazo y de manera errónea», por lo que va a solicitar en el Pleno de abril la reprobación del alcalde de Siero, Ángel García, y de la concejala de Urbanismo, Noelia Macías, a quienes considera «responsables políticos» de la situación.

Según Pintado, el Ayuntamiento presentó ese recurso, con el que pretende evitar el cierre definitivo y el derribo de la estación de servicio, «pero lo formuló frente a la parte demandante, cuando debería haberse unido al propietario para recurrir la propia decisión del juzgado».

Eso ha supuesto que el mencionado juzgado afirme ahora que «el Ayuntamiento de Siero no ostenta la condición de parte apelada en las presentes actuaciones y, de hecho, no formula escrito de oposición al recurso inicialmente formulado, por lo que no cabe dar trámite a su escrito de adhesión en los términos planteados».

Para Pintado, lo más grave de la situación es que, a partir de ahora, todas las opciones de evitar el pago millonario de indemnizaciones por el cierre de esa estación de servicio «están exclusivamente en manos de la empresa que sería receptora de esa indemnización».

El concejal menciona los cinco días de plazo para impugnar esa resolución, pero considera que «no tendría ningún recorrido por tratarse de un elemento no subsanable».