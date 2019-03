IU denuncia que la plaza de Siero-Este lleva «casi ocho meses» sin urbanizar Edgar Cosío y Lydia Is ayer en la plaza de Siero-Este. / PABLO NOSTI El portavoz, Edgar Cosío, anuncia una campaña de buzoneo para que los vecinos decidan cuál es la solución que prefieren para ese espacio liberado J. C. D. POLA DE SIERO. Jueves, 28 marzo 2019, 00:20

El portavoz de Izquierda Unida de Siero, Edgar Cosío, denunció ayer que la plazas de Luis Díaz Esnal y Salvador Fuente, de la urbanización Siero-Este, siguen pendientes de una solución urbanística, «casi ocho meses después» de la demolición de los 'laberintos' ornamentales, y de que el gobierno de Siero anunciara que iba a consultar con los vecinos qué destino preferían para el espacio liberado.

IU va a impulsar una campaña de buzoneo en los doce edificios del entorno, con el título 'Queremos que salgas del laberinto', para que los residentes expresen su opinión sobre la mejor solución.

«Parecía que tenían mucha prisa por hacerlo, empezaron las obras un sábado de agosto a las ocho de la mañana y, al final, no se hizo nada», dijo Cosío, quien compareció acompañado de la número dos de la candidatura, Lydia Is. El portavoz comentó que existe una partida en el presupuesto de este año, «que no sabemos si será suficiente y con la perpectiva de las elecciones, no harán nada hasta septiembre».

Cosío criticó también que todas las plazas polesas hayan sido reformadas «a base de hormigón y sin arbolado», por lo que presentará alguna propuesta de remodelación, «sin grandes inversiones, pero que incluya algo de verde y un poco de vida».